Die Royal-News aus aller Welt im GALA-Ticker: Prinz Leka von Albanien zeigt seinen Sohn +++ Prinz Harry: Sohn seines besten Freundes feiert Verlobung +++ Herzogin Meghan posiert innig mit einem Mann auf Instagram.

Die Royal-News aus aller Welt im GALA-Ticker: Prinz Leka von Albanien zeigt seinen Sohn +++ Prinz Harry: Sohn seines besten Freundes feiert Verlobung +++ Herzogin Meghan posiert innig mit einem Mann auf Instagram.

Der kleine Prinz Alexander krönt das Liebesglück der beiden, die sich im März 2026 in einer privaten, kleinen Zeremonie in der Slowakei das Jawort gaben. Für den Kronprinzen von Albanien ist es das zweite Kind. Mit der albanischen SchauspielerinJetzt hat Prinzessin Blerta zum ersten Mal das Profil ihres Sohnes, Prinzen Alexander, veröffentlicht. Das albanische Medien- und Nachrichtenunternehmen "Shekulli" hat auf seiner Instagram-Seite zwei Fotos veröffentlicht.

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Eins zeigt die stolze dreiköpfige Familie gemeinsam, auf einem weiteren Bild sieht man Blerta von hinten. Sie trägt den kleinen Prinzen auf dem Arm und man erkennt deutlich das süße Gesicht des Wonneproppens. Prinz Leka fühlt sich in der Rolle als Zweifachpapa sichtlich wohl, schwärmte gegenüber "Point de Vue" von dem Nesthäkchen: "Er hat dem Haus zusätzliche Energie verliehen".

Der Prinz scheut sich auch nicht davor, mit anzupacken, im Gegenteil: "Ich zögere nicht, unserem Sohn die Windel zu wechseln, ihn in den Schlaf zu wiegen oder ihn zu übernehmen, wenn Blerta das braucht. Eigentlich glaube ich, dass Väter von Anfang an voll und ganz einbezogen werden sollten.

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", 45: Ihr enger Freund, der argentinische Polostar Nacho Figueras, 49, und seine Frau Delfina, 46, feiern die Verlobung ihres ältesten Sohnes Hilario, 26, mit Nicole Cardona. Das frisch verlobte Paar verkündete die Nachricht liebevoll mit den Worten "Ein Leben lang wir zusammen" via Instagram. Harry und der argentinische Polospieler sind bereits seit 2007 befreundet. Im August 2022 schwärmte Nacho gegenüber "People" davon, wie sehr Harrys Wohltätigkeitsarbeit ihm vom ersten Tag an am Herzen lag.

Dass Nacho aber nicht nur ein Weggefährte für den guten Zweck, sondern ein echter Seelenverwandter ist, bewies der Prinz schon zu Beginn seiner großen Liebe: Kurz nach seinem ersten Treffen mit Herzogin Meghan im Londoner Soho House vertraute er sich dem Polospieler an und ging nur wenige Tage später mit ihm und seiner Ehefrau essen.und seine Frau 2018 bereits die Hochzeit der Sussexes in Windsor miterlebten, genießen die Vier auch heute gemeinsame Momente mit ihren Kindern. Wie sehr ihn Harrys Rolle als Vater berührte, verriet Nacho gegenüber "People": "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr er sich eine Familie gewünscht hat.

In Meghan hat er eine großartige Partnerin gefunden. Sie lieben sich sehr, ihre Kinder sind bezaubernd". Nanu, mit welchem Herren zeigt sich Herzogin Meghan, 45, denn hier so innig? Fest steht, dass es nicht Ehemann Prinz Harry, 42, ist, doch ein Unbekannter ist der Mann mit Brille und Streifenpullover auch nicht.

Es handelt sich um Starfriseur. Darüber hinaus frisierte er sie während ihrer Tour durch Australien, Neuseeland und Tonga. Zu seinen berühmten Kundinnen gehören neben der Herzogin Stars wieNach Jahren der Distanz sieht man das alte Duo nun wieder vereint. Fotos zeigen Meghan und George vertraut wie eh und je in dem Londoner Restaurant "The Park".

Der Friseur schrieb zu dem Treffen in einer Instagram-Bilderserie: "Ich liebe es, mich mit meiner Familie und engen Freunden zu treffen.

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" Weiter führte er aus, dass die beiden sich lange nicht haben sehen können – die Umstände ließen es nicht zu.zurückgekehrt ist, und obwohl wir telefonisch in Kontakt geblieben sind, hatten wir noch keine Gelegenheit gehabt, uns richtig auszutauschen. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat sie ihr zweites Kind bekommen und ich mein erstes.

Das Nachholen der verpassten Zeit war wie in alten Zeiten, als wir während der königlichen Reisen, auf denen ich sie rund um die Welt begleitete, oft gemeinsam zu Abend gegessen haben. Jetzt, da Meghan und Harry wieder in Großbritannien wohnen, scheinen sie und George auch wieder mehr Gelegenheiten zu haben, sich zu treffen und an alte Zeiten anzuknüpfen. So besuchte Northwood seine gute Freundin in ihrem neuen Zuhause in den Cotswolds.

"Wir hatten Obst und Gemüse für meinen Sohn Elijah gepflückt, der gerade mit der Beikost begonnen hatte. Sie freute sich riesig auf all die neuen Geschmacksrichtungen, die er aus dem Garten genießen würde. Ich erinnere mich, dass Archie im gleichen Alter war, als wir auf Tournee nach Südafrika gingen – es war also ein schöner Moment, der den Kreis schloss", schwärmte der Salonbesitzer aus London von seiner innigen Freundschaft zu Herzogin Meghan.

Die spannendsten Nachrichten und Informationen rund um die Royal Family aus Großbritannien, das dänische Königspaar und viele weitere Adelsfamilien können Sie in unserem royalen Ticker aus der vergangenen Woche nachlesen. Dort finden Sie