Bereits im Juli 2026 sind Kronprinz Leka II. von Albanien und seine Frau Blerta Eltern geworden. Nun teilten die stolzen Eltern ein lang ersehntes Foto ihres kleinen Sohnes.

Bereits im Juli 2026 sind Kronprinz Leka II. von Albanien und seine Frau Blerta Eltern geworden. Nun teilten die stolzen Eltern ein lang ersehntes Foto ihres kleinen Sohnes.

Leka II. von Albanien und seine Ehefrau Blerta Celibashi in einer privaten Zeremonie das Jawort aus seiner vorherigen Ehe hat, und Blerta zwar ein gemeinsames Foto aus dem Krankenhaus, Baby Alexander war darauf aber noch in eine Decke eingehüllt und nicht zu erkennen. Auch auf anderen Bildern, die die junge Mutter bisher auf ihrem Instagram-Account geteilt hat, war das jüngste Familienmitglied vor allem von hinten zu sehen.

Advertisement

Advertisement

Nun, mehr als vier Monate nach der Geburt, überraschte Blerta ihre Follower allerdings mit einer zuckersüßen Aufnahme von ihrem Alexander, auf der der Kleine von vorne zu sehen ist. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme von Mutter und Sohn steht Blerta mit dem Rücken zur Kamera und hält ihren Sohn im Arm. Der schaut neugierig über die Schulter seiner Mama.