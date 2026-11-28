Über das Familienleben von Prinz William und Prinzessin Kate ist nur wenig bekannt. Nun wurde öffentlich, welchem Hobby der kleine Prinz Louis nachgeht.

Über das Familienleben von Prinz William und Prinzessin Kate ist nur wenig bekannt. Nun wurde öffentlich, welchem Hobby der kleine Prinz Louis nachgeht. Die britischen Royals hüllen sich normalerweise in Schweigen, wenn es um ihr Leben fernab der Öffentlichkeit geht.

Nur hin und wieder gebenkleinere Einblicke in die Vorlieben ihrer drei gemeinsamen Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis . Letzterer soll nun ein Hobby für sich entdeckt haben, das er mit seinem Vater teilt.heraus. Im November 2025 traf Prinz William auf Watterson, mit dem er „ein gutes Gespräch“ gehabt haben soll. Der britische Thronfolger soll dabei verraten haben, dass er „ziemlich begeistert von Motorrädern“ sei.

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Und damit nicht genug! Im „M Word Podcast“ erinnerte sich John Watterson, dass William ihm einst erzählte, gern noch einmal zur Isle of Man TT zu gehen. Dabei handelt es sich um ein berühmtes Motorradrennen auf der Insel in der Irischen See.