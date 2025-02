Prinz Nikolaos von Griechenland heiratet: Ex-frau Tatiana geht durch schwere Zeiten

Prinz Nikolaos von Griechenland heiratet Chrysí Vardinogianni. Die Öffentlichkeit staunte nach der überraschenden Trennung von Prinzessin Tatiana letztes Jahr. Sie erlebt schwere Zeiten nach dem Verschwinden ihres Stiefbruders und dem Tod ihres Vaters in ihrer Kindheit.

Prinzessin Tatiana (44) und Prinz Nikolaos (55) waren lange das Vorzeigepaar Griechenlands. Sie waren bekannt für ihren dezenten Stil und ihre dezenten Gesten, egal ob auf einem Gala-Diner oder einem Empfang auf einer Yacht. Die griechische Öffentlichkeit wurde letztes Jahr kalt erwischt, als sich das Paar abrupt trennte. Nun folgt direkt der nächste Paukenschlag: Ihr Ex hat zur Hochzeit geladen. Am Freitag, 7. Februar, sollen die Hochzeitsglocken läuten.

Nikolaos, das dritte Kind des ehemaligen Königs Konstantins II. von Griechenland und dessen Frau Anne-Marie, wird seiner Angebeteten sein Ja-Wort geben. Die Frau an seiner Seite ist seit geraumer Zeit am Hof ein- und ausgegangen: Chrysí Vardinogianni, Tochter des Reeder-Paares Giorgos Vardinogiannis und Agapi Politi. Zu den Festivitäten in einer kleinen Athener Kirche nahe der Akropolis werden rund 100 Gäste erwartet, darunter die spanische Königin Sophia, die eine Tante des Bräutigams ist. Dass Nikolaos offiziell kein Prinz und auch Tatiana keine Prinzessin mehr sind, interessiert niemanden. Offiziell haben die Titel in Griechenland keine Bedeutung mehr, weil die Monarchie vor 50 Jahren abgeschafft wurde. \Die Öffentlichkeit staunte nicht schlecht. So schnell nach der Scheidung? Und überhaupt, warum eigentlich Trennung? „Der Griechenprinz und die Prinzessin galten als eingespieltes Ehepaar, wie maßgeschneidert für die vormals regierende Königsfamilie aus Athen“, so bringt Adelsexperte Jürgen Worlitz die überraschten Reaktionen des Volks auf den Punkt. „Diese Ehe war fast zu perfekt für unsere Welt.“ In der Kür von Königs & Co. bewegte sich das Paar fehlerfrei mit hoher B-Note. Ein Duo zum Dahinschmelzen. Doch die Warnung der Psychologen ist alt bekannt: Perfektion ist langweilig. Fakt jedenfalls ist: Nach 14 Jahren hat sich das Paar sang- und klanglos scheiden lassen.\Gab es denn je Zoff zwischen den Ehepartnern? Doch worüber sollten sie schon streiten? Die häufigsten Dinge – Geld, Hausarbeitsaufteilung – dürften hier wohl keine Rolle spielen. Aber vielleicht war sie ja ein Morgenmuffel? Oder er ein Besserwisser? Nein, nie habe man so etwas gehört, so Jürgen Worlitz. Ein dezentes Paar eben, das sich auch dezent getrennt habe. Griechenlands Royals: Volk enttäuscht über Ende der Bilderbuch-Ehe Ein Adieu also ohne Knalleffekt. Das sei ja selten genug in diesen Kreisen. „Da ging keine Bombe in der Society hoch. Tatiana und Nikolaos trennten sich vielmehr lautlos in Freundschaft und mit Respekt.“ Immer wieder jedoch sei gerätselt worden, so Worlitz, wieso die Verbindung der beiden kinderlos geblieben war. Gewollt oder ungewollt, war die Frage. „Darüber deckten sie den Mantel des Schweigens.“ Dass Tatiana nun von der Adelsbühne verschwinden könnte, sei ein großer Verlust, so Worlitz. „Wenn die Prinzessin das Parkett betrat, war es, als würde sie ein Lichtstrahl begleiten.“ Ihre Zurückhaltung habe Herzen geöffnet. Woher die Frau, die bürgerlich Tatiana Ellinka Blatnik heißt, diese Fähigkeit nahm, sei nur zu erahnen, so Worlitz. „Möglicherweise hat sie es mit der Muttermilch aufgesogen.“ Marie Blanche Bierlein, so der Name Mutter, in München geboren, ist eine direkte Nachfahrin des Kurfürsten von Hessen Wilhelm II., also adlig bis in die kleinsten Blutgefäße hinein. \Die Scheidung war eine Zäsur in Tatianas Leben, ein Downer geradezu, daran lässt sie in ihren Äußerungen keinen Zweifel. „2024 war ein schwieriges Jahr für mich, ein Jahr der Veränderungen, voller Momente der Unsicherheit und des Schmerzes. Aber ich glaube, dass wir im Unglück oftmals unsere größte Stärke finden“, sagte sie jüngst im Gespräch mit dem griechischen Wochenmagazin „BHMAgazino“. Eine Frau wie sie klagt nicht, sondern widmet sich der Wohltätigkeit, in diesem Fall ihrem Projekt „Breathe Hellas“ für psychisch Erkrankte und mehr Selbstfürsorge. Denn was der Seele zugemutet werden kann, das hat sie am eigenen Leib erfahren. Ihr größter Kummer nämlich war das Verschwinden ihres Stiefbruders Attilio Brillembourg. Das letzte Mal wurde er laut Polizei am 18. Mai 2024 um 1.20 Uhr nachts in Malibu (USA) gesehen. Seitdem habe es kein Lebenszeichen mehr von ihm gegeben. „Seit zehn Tagen ist mein Bruder Atti verschwunden“, sagte eine verzweifelte Tatiana in einer berührenden Botschaft, in der sie sich auch für das Mitgefühl vieler Menschen bedankte. „Ihre Gedanken und Gebete haben unserer Familie Kraft gegeben. Wir bitten Sie, uns weiter zu unterstützen. Jede noch so kleine Information, die Sie uns geben können, kann etwas bewirken.“ Sie wartet immer noch. Früher Schicksalsschlag: Tatiana von Griechenland verlor Vater Und das war längst nicht alles an Drama. Schon früh wurde sie von einem ganz massiven Schicksalsschlag heimgesucht: Sie war noch ein Grundschulkind, als ihr Vater starb. Ladislav Vladimir Blatnik beging 1987 Suizi





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

PRINZEN PRINZESSEN HEIRAT SCHEIDUNG GRIECHENLAND ROYALS TATHIANA VON GRIECHENLAND NIKOLAOS VON GRIECHENLAND ATTILIO BRILLEMBOURG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prinz Nikolaos von Griechenland und die Gerüchte um eine Liaison mit Prinzessin VictoriaPrinz Nikolaos von Griechenland heiratet zum zweiten Mal. GALA erinnert sich an die Gerüchte um eine frühere Liaison mit Prinzessin Victoria in den 90er Jahren.

Weiterlesen »

Prinz Nikolaos von Griechenland heiratet Chrysí VardinogiánniPrinz Nikolaos von Griechenland hat in einer intimen Zeremonie in Athen Chrysí Vardinogiánni geheiratet. Die Hochzeit war überraschend, da die Beziehung erst vor einem Monat bekannt wurde. Das Paar ist jedoch seit Jahren über Familienfreunde verbunden.

Weiterlesen »

Prinz Nikolaos von Griechenland heiratet in wenigen TagenPrinz Nikolaos von Griechenland heiratet bereits in wenigen Tagen seine Verlobte Chrysi Vardinogianni. Die Blitzhochzeit findet am 7. Februar 2025 in Athen statt. Der 55-Jährige verlobt sich nur neun Monate nach seiner Scheidung von Prinzessin Tatiana.

Weiterlesen »

Prinz Nikolaos von Griechenland heiratet Chrysi VardinoyannisPrinz Nikolaos von Griechenland und Chrysi Vardinoyannis wollen am 7. Februar in Athen heiraten. Die Trauung wird von einigen prominenten Gästen, einschließlich König Frederik von Dänemark und Infantin Cristina von Spanien, besucht. König Felipe von Spanien wird jedoch nicht erwartet.

Weiterlesen »

Prinz Nikolaos von Griechenland mit Chrysi Vardinoyannis bei Gedenkfeier für Ex-König KonstantinPrinz Nikolaos von Griechenland zeigte sich bei der Gedenkfeier für seinen verstorbenen Vater, Ex-König Konstantin, mit Chrysi Vardinoyannis an seiner Seite. Die beiden sollen seit mehreren Monaten liiert sein, bestätigten die Gerüchte jedoch nicht offiziell.

Weiterlesen »

Prinz Nikolaos von Griechenland Verlobt SichNach seiner Scheidung von Prinzessin Tatiana plant Prinz Nikolaos von Griechenland bereits seine nächste Hochzeit. Er hat den Verlobungsring an Chrysi Vardinoyannis gezogen. Das Paar soll bereits im ersten Quartal dieses Jahres heiraten.

Weiterlesen »