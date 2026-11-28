Nach seiner Genesung kehrt der Prinz aus Drei Haselnüsse für Aschenbrödel live zurück. Pavel Trávníček und Nikolas Put performen in Suhl bei Florians Adventsfest.

Es ist ein bedeutendes Ereignis in der deutschen Weihnachtskultur: Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Premiere des legendären Märchenfilms Drei Haselnüsse für Aschenbrödel kehrt der Prinz vor ein Millionenpublikum zurück. Pavel Trávníček, der heute 76 Jahre alt ist, steht am Samstagabend auf der Bühne beim Adventsfest der 100.000 Lichter in Suhl. Die Sendung wird live von der ARD ab 20.15 Uhr übertragen.

Genesung und neues Duett im Adventsfest

Der tschechische Schauspieler hatte in den vergangenen Monaten gesundheitliche Schwierigkeiten hinter sich, die ihn vorerst von der Bühne fernhielten. Im Gespräch mit der Zeitung BILD berichtet Trávníček offen über seine vergangenen Herzprobleme und Operationen. Dennoch blickt er optimistisch in die Zukunft und ist fest davon überzeugt, dass er hundert Jahre alt werden wird. Nach der Operation geht es ihm bereits viel besser, was die Planung für das große Auftrittspektakel in Thüringen ermöglichte.

Also read Diana Award steht vor dem Aus: Prinz William zeigt sich betroffen

Für die Fans bereitet der Märchenstar ein echtes Weihnachtsgeschenk mit. Er ist nicht allein auf der Bühne, sondern tritt gemeinsam mit dem jungen tschechischen Sänger Nikolas Put auf. Der 23-Jährige bildet den Duett-Partner für die Darbietung des bekannten Songs. Beide haben bereits Proben in Suhl absolviert, wo auch die Sängerin Ella Endlich anwesend war, um die Stimmung aufzubauen und die Vorbereitungen zu begleiten.

Vergessenes Lied wird wiederentdeckt

Ein besonderes Highlight dieser Wiedervereinigung musikalischer Art ist die Premiere eines lang verschollenen Stücks. Zusammen mit Nikolas Put hat Trávníček den Titel Wo, kleiner Vogel, ist dein Nest? aufgenommen. Das Lied wird sowohl in der tschechischen Originalfassung als auch in einer deutschen Version dargeboten, was eine historische Lücke schließt, da der Gesang in der deutschen Fassung bei der Erstausstrahlung im westdeutschen Fernsehen im Jahr 1975 entfernt worden war.

Advertisement

Advertisement

Dieses Stück galt über Jahrzehnte als nicht mehr auffindbar und ist somit für viele Zuschauer eine rare Kostbarkeit. Die Bedeutung dieses Moments unterstreicht die anhaltende Faszination, die von dem Film ausgeht, der seit Jahrzehnten fest zur TV-Weihnachtszeit gehört und Generationen von Zuschauern begleitet hat. Die Wiederentdeckung der Tonaufnahme sorgt für eine direkte Verbindung zur ursprünglichen Produktionsära des Märchens.

Nostalgie und Hommage an Libuše Šafránková

Bei der Rückkehr in die Öffentlichkeit darf die Erinnerung an die ehemalige Filmpartnerin nicht fehlen. Libuše Šafránková, die die Rolle der Aschenbrödel verkörperte, verstarb 2021 im Alter von 68 Jahren. Trávníček spricht bis heute voller Zuneigung von ihr und betont, dass sie eine bezaubernde Persönlichkeit mit einem zarten Gesicht war. Seine Erinnerung an die Schauspielerin ist weiterhin von großer Wertschätzung geprägt und verdeutlicht die persönliche Verbindung, die über die reine Schauspielerei hinausging.

Der Star ist der Überzeugung, dass nur alle hundert Jahre eine Prinzessin oder ein Prinz wie sie und er geboren wird. Er hebt hervor, dass Filme zwar Oscars gewinnen können, aber oft in Vergessenheit geraten. Dagegen hat ihr Film die Jahrzehnte überlebt und ist in den Herzen der Menschen geblieben. Diese Langlebigkeit gilt ihm als das Wichtigste seines Berufslebens und bestätigt den kulturellen Wert des Werks.

Verbindung zu Ella Endlich und musikalischer Erfolg

Neben der klassischen Nostalgie spielt auch die Gegenwart eine Rolle im Konzept der Show. Ella Endlich, die als 42-Jährige bereits große Erfolge feierte, ist ebenfalls Teil des Geschehens. Ihr bekannter Hit Küss mich, halt mich, lieb basierte bereits 2009 auf der eingängigen Hauptmelodie des Klassikers. Trávníček schätzt die Sängerin sehr und betont, dass sie sich schon früher begegnet sind und sich gegenseitig mögen.

Advertisement

Advertisement

Er vergleicht Ella Endlich mit seiner früheren Prinzessin und findet, dass sie sie sehr an diese erinnert. Diese musikalische Brücke zwischen den Generationen sorgt für eine lebendige Atmosphäre beim Adventsfest der 100.000 Lichter von Florian Silbereisen. Die Mischung aus historischer Bedeutung, neuer Musik und persönlicher Genesung macht diesen Auftritt zu einem einzigartigen Ereignis im kulturellen Kalender des Landes.