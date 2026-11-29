In Florenz hat Prinz Rafael de Orléans e Bragança seine große Liebe Margherita delle Piane geheiratet. In opulenter Kulisse macht auch das klassische Brautkleid etwas her.

In Florenz hat Prinz Rafael de Orléans e Bragança seine große Liebe Margherita delle Piane geheiratet. In opulenter Kulisse macht auch das klassische Brautkleid etwas her.spielt sich Festliches ab!

Am Samstag, dem 28. November 2026, haben sich Prinz Rafael und Margherita delle Piane in einer feierlichen Zeremonie das Jawort gegeben. In der Basilika Santa Trinità trägt die Braut einen umwerfenden Look, den die französische "Point de Vue" auf Instagram teilt. Welche Details besonders hervorstechen, erfahren Sie hier.

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Auf dem roten Teppich nimmt sie in fließendem Weiß etwas Raum ein: Margherita entscheidet sich für ein bodenlanges und schmal geschnittenes Kleid mit tiefem Karrée-Ausschnitt und langen Ärmeln. Der Rock folgt der Hüfte und schwingt beim Gehen leicht mit. Kein Tüll, keine verspielte Spitze – mit ihrem Kleid nimmt sich die Braut zurück und lässt den Moment wirken.