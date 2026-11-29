Prinz Rafael heiratet seine Margherita! In einem figurbetonten Traumkleid mit Spitzenschleier und Tiara verzaubert sie bei der Royal-Hochzeit.

in Florenz das Jawort. In der Basilika Santa Trinità versammelten sich zahlreiche royale Gäste und Adelige aus ganz Europa, um den besonderen Tag mit dem Paar zu feiern.

Doch vor allem die Braut zog alle Blicke auf sich. Margherita entschied sich für einen ausgesprochen eleganten Brautlook. Ihr weißes Kleid bestach durch eine schlichte, figurbetonte Silhouette, einen eckigen Ausschnitt und lange Ärmel. Statt auf opulente Spitze am gesamten Kleid setzte die Italienerin auf einen puristischen Schnitt.

Advertisement

Für einen märchenhaften Akzent sorgten der lange Spitzenschleier und eine funkelnde Tiara, die ihr blondes Haar schmückte. In den Händen hielt sie einen üppigen Strauß aus zartem Schleierkraut. Ein Look, der klassische Royal-Eleganz und moderne Zurückhaltung wunderbar miteinander verband. Margherita delle Piane & Prinz Rafael de Orleans e Bragança bei der Hochzeit von Isabel von Habsburg-LothringenHinter der Hochzeit steckt eine Liebesgeschichte, die 2020 in London ihren Anfang nahm.