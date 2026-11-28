Prinz Sverre Magnus verblasst neben seinen Geschwistern. Das ahnt er selbst, wie man jetzt in einem Interview raushört

, 20, in Lissabon ausloten, als der Prinz den Journalisten über den Weg lief und leutselig ein paar Fragen beantwortete. Nett und liebenswert schüchtern wirkt er, ein Student unter vielen, einer, der kaum auffällt.

Eine Rolle, die er von klein auf kennt. Thronfolgerin Ingrid Alexandra, 29. Zwischen diesen Polen bleibt für die Nr. 3 wenig Platz, um aufzufallen. Dass Sverre aus der Reihe tanzt, bestätigte Papa Haakon bereits vor drei Jahren im Gespräch mit einem Journalisten.

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Als Kind sei der Prinz niedlich und lustig gewesen, habe außerdem die besten Umarmungen der Welt gegeben, beschrieb er seinen Jüngsten liebevoll, fügte aber auch an: "In manchen Dingen ist er ein bisschen vorsichtiger als die anderen, vor allem im Vergleich zu Marius.