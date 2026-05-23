Prinz William schwärmt von Taylor Swift und wünscht sich ihr Hochzeitsständchen

Der Prinz von Wales zeigte in einer britischen Radioshow seine Begeisterung für die Pop-Ikone und wünschte sich den Song "Opalite" von Taylor Swift für seine Töchter Charlotte und Louis. Im Juni 2024 saßen William, Charlotte und George an Williams Geburtstag in einer Loge im Wembley-Stadion und sahen Swift live. Die Atmosphäre war so unglaublich, dass man den Boden beben spüren konnte, wenn alle getanzt haben. Nach der Show traf das Trio die Sängerin backstage und William veröffentlichte ein Foto, auf dem Swift das Selfie knipst. Swift teilte das Foto und schrieb: "Happy Bday M8. Die Londoner Shows haben wunderbar begonnen.". 2013 bat die Sängerin den Prinz bei einer Benefizveranstaltung im Kensington Palace auf die Bühne. Gemeinsam mit Jon Bon Jovi (64) performten sie "Livin’ On a Prayer".

Prinz William schwärmt von Taylor Swift und ihrer Hochzeit . Der Prinz von Wales zeigte in einer britischen Radioshow seine Begeisterung für die Pop-Ikone und wünschte sich den Song " Opalite " von Taylor Swift für seine Töchter Charlotte und Louis .

Im Juni 2024 saßen William, Charlotte und George an Williams Geburtstag in einer Loge im Wembley-Stadion und sahen Swift live. Die Atmosphäre war so unglaublich, dass man den Boden beben spüren konnte, wenn alle getanzt haben. Nach der Show traf das Trio die Sängerin backstage und William veröffentlichte ein Foto, auf dem Swift das Selfie knipst. Swift teilte das Foto und schrieb: "Happy Bday M8.

Die Londoner Shows haben wunderbar begonnen.

". 2013 bat die Sängerin den Prinz bei einer Benefizveranstaltung im Kensington Palace auf die Bühne. Gemeinsam mit Jon Bon Jovi (64) performten sie "Livin’ On a Prayer"





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