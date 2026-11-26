Prinz William sieht ihn im Slip: Robert Irwin schämt sich
Robert Irwin wollte über Naturschutz reden. Doch neben Prinz William tauchten plötzlich seine Unterwäschebilder auf.
bei einem Fotoshooting für die Unterwäschemarke Bonds zeigen. Ausgerechnet vor dem britischen Thronfolger musste sich der Australier nun in knapper Bekleidung auf dem Bildschirm betrachten.
Seine Verlegenheit konnte er kaum verbergen.machte die Situation mit einer zweideutigen Bemerkung nicht gerade leichter. Angesichts der abgebildeten Tiere witzelte er: "Ich denke immer noch über deine Python nach.
" Daraufhin brachanzusehen, stand nicht auf meiner Bingokarte. Es kam sehr unerwartet und war einer der peinlichsten Momente meines Lebens" , gestand der 22-Jährige. Besonders deutlich habe sein Gesicht verraten, wie unwohl er sich fühlte.
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