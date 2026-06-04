Prinz William spricht offen über Erziehung: Tabuthema Menstruation und Engagement für Frauensport

Bei einer Veranstaltung des Diana Legacy Award äußerte sich Prinz William ungewohnt offen zu privaten Erziehungsthemen. Der Thronfolger bestätigte, dass er das Gespräch über die Menstruation mit seiner Tochter Charlotte führen wird und betonte die Bedeutung des Themas im Spitzensport.

Prinz William , der für die britische Königsfamilie zahlreiche Pflichten wahrnimmt, betont stets die Priorität, die seine Familie in seinem Leben einnimmt. Normalerweise hält er sich bedeckt, wenn es um Einblicke in sein Privat- und Familienleben geht.

Doch kürzlich machte er eine seltene Ausnahme und sprach offen über seine Rolle als Vater. Anlässlich einer Diskussion über Menstruationsgesundheit mit jungen Preisträgern des Diana Legacy Award in London wurde er von der Aktivistin Vivi Lin gefragt, ob er bereits mit seinen Kindern über dieses Thema gesprochen habe. Der 43-Jährige antwortete ehrlich: "Ich weiß, dass ich das eines Tages tun muss.

" und räumte ein, dass er dabei möglicherweise auf die Unterstützung seiner Frau, Prinzessin Kate, angewiesen sein wird. Diese ungewöhnlich direkte Äußerung eines künftigen britischen Monarchen sorgte für Aufmerksamkeit. Vivi Lin äußerte sich beeindruckt und erklärte, dass Williams Zugeständnis, das Gespräch mit seiner Tochter Charlotte führen zu müssen, viele Menschen ermutigen werde, das Thema Menstruation nicht länger zu tabuisieren. Sie betonte, dass seine Anerkennung des noch immer vorhandenen Stigmas um den weiblichen Zyklus entscheidend sei, um den Dialog zu verändern.

Darüber hinaus sprach William über die Notwendigkeit, den weiblichen Zyklus im Leistungssport zu berücksichtigen. Vivi Lin berichtete, dass er sich sehr für den Frauensport interessiere und von den Entwicklungen in Großbritannien berichtete, wo Trainingspläne zunehmend auf die Bedürfnisse von Sportlerinnen zugeschnitten werden, um ihre Leistung zu optimieren.

Dieses Engagement für die Gesundheit und die gleichberechtigte Behandlung von Frauen in allen Lebensbereichen, vom Alltag bis zum Spitzensport, unterstreiche seine moderne Sichtweise und seinen Willen, gesellschaftliche Herausforderungen aktiv anzugehen, so die Aktivistin weiter. 威廉王子表示，尽管经常为王室履行公务，家庭始终是他的首要考虑。他罕见地公开谈论了自己作为父亲的角色。在伦敦参加戴安娜遗产奖年轻得主关于月经健康的讨论时，被活动家Vivi Lin问及是否与子女谈论过这个话题。43岁的威廉坦诚回应："我知道总有一天必须和女儿谈。"并承认可能需要妻子凯特的帮助。这位未来英国君主的不设防态度引发关注。Vivi Lin表示，威廉承认需要与女儿夏洛特对话，将鼓励更多人不再将月经问题视为禁忌。她强调，威廉对月经 stigma 的认知对推动对话改变至关重要。此外，威廉还谈到在竞技体育中考虑女性周期的必要性。Vivi Lin透露，威廉非常关注女子体育发展，并提及英国正在调整训练计划以适应女性运动员需求，从而提升表现。这位活动家认为，威廉对女性健康与平等权利的关注，展现了他与时俱进的前瞻思维和积极解决社会挑战的决心





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