Prinzessin Alexandra von Luxemburg: Eine zurückhaltende Schönheit

Die Luxemburger Prinzessin Alexandra von Luxemburg ist eine zurückhaltende Persönlichkeit, die gerne im Hintergrund bleibt. Obwohl sie seit 2011 an achter Stelle in der Thronfolge steht, hält sich Alexandra aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre akademische Karriere ist beeindruckend, und sie lebt mit ihrer Familie in Paris.

Prinzessin Alexandra von Luxemburg ist eine zurückhaltende Persönlichkeit, die gerne im Hintergrund bleibt. Während ihr Sohn, Erbgroßherzog Guillaume, und seine Frau Stéphanie in den letzten Monaten mehr ins Rampenlicht gerückt sind, hält sich Alexandra lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Die 34-Jährige ist die zweitjüngste von vier Geschwistern und steht seit 2011 an achter Stelle in der Thronfolge .

Diese Position ist das Ergebnis einer Verfassungänderung durch Großherzog Henri, die es auch weibliche Nachkommen in der Thronfolge ermöglicht.Obwohl Alexandra seit fast 14 Jahren ihren festen Platz in der Thronfolge hat, ist über ihr Privatleben wenig bekannt. Sie hat eine beeindruckende akademische Karriere, die sie in Rom, den USA und Paris absolvierte. Alexandra studierte Psychologie, Sozialwissenschaften und Philosophie mit Schwerpunkten in Ethik und Anthropologie. Ihr Abschluss war ein Master in Interreligiösen Studien am Trinity College in Dublin.Alexandra lebt in Paris mit ihrem Ehemann Nicolas Bagory und ihrer Tochter Victoire. Die standesamtliche Hochzeit des Paares war ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt. Sie kennen sich durch Maria Teresa von Luxemburg, die für die Zeitung 'Dynastie' ein Interview gab, für deren Relaunch Nicolas Bagory als Chefverleger verantwortlich war. Alexandra und Nicolas haben eine kleine und private Familie und schätzen es, aus der Öffentlichkeit heraus zu bleiben. Victoria wurde bewusst so fotografiert, dass ihr Gesicht nicht erkennbar ist. Auf Alexandra's Geburtstagsfoto lächelt sie mit Nicolas, während Victoire auf ihrem Arm sitzt





