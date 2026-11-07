Prinzessin Alexia auf Tinder: Königshaus-Experte bestätigt Dating-App-Nutzung

Royal-Experte Evert Santegoeds behauptet, niederländische Prinzessin Alexia sei auf Tinder aktiv. Details zu den Beweisen und möglichen Partnern.

Ein Selfie, das noch nie zuvor veröffentlicht wurde, soll den entscheidenden Beweis liefern: Die niederländische Prinzessin Alexia ist offenbar auf der Dating-App Tinder unterwegs. Der renommierte Königshausexperte Evert Santegoeds aus den Niederlanden macht diese brisante Entdeckung publik und verknüpft sie mit weiteren privaten Details über das Leben der 21-jährigen Königstochter.

Experte nennt konkrete Beweise für Dating-Aktivitäten

Evert Santegoeds (65) ist sich laut eigener Aussage sicher, dass die auf dem Profil gezeigte Person tatsächlich Prinzessin Alexia ist. Sein wichtigstes Indiz für diese Zuordnung ist das spezifische Selfie, das ausschließlich in diesem Kontext geteilt wurde. Darüber hinaus verweist der Tinder-Account auf ein Instagram-Profil, das ebenfalls der Prinzessin zugeordnet werden kann. Für Santegoeds ist dies der entscheidende Hinweis auf die Identität der Nutzerin.

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Alltägliches Leben trotz Thronfolge-Verpflichtungen

Alexia ist die Nummer zwei der niederländischen Thronfolge, direkt hinter ihrer älteren Schwester Kronprinzessin Amalia (22). In ihrem Privatleben scheint die Königstochter jedoch bewusst so leben zu wollen wie viele junge Frauen ihres Alters. Sie besucht regelmäßig exklusive Orte wie den Londoner Privatclub Loulou's und ist dort mit Freunden unterwegs. Santegoeds bringt dies auf den Punkt: Sie sei eine ganz normale junge Frau der heutigen Zeit.

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Vergangenheit und Spekulationen um romantische Interessen

Um das Liebesleben der Prinzessin gab es in der Vergangenheit bereits zahlreiche Spekulationen. Besonders hartnäckig waren die Gerüchte um den niederländischen Sänger Antoon (24). Im vergangenen Herbst wurde Alexia fotografiert, wie sie in sein Auto stieg, was sofort eine mögliche Romanze vermuten ließ. Antoon gehört zu den erfolgreichsten jungen Musikern der Niederlande und war 2022 dort der meistgestreamte Künstler.

Zukünftige Entwicklungen und royale Überraschungen

Santegoeds ist überzeugt, dass die beiden tatsächlich etwas miteinander hatten, auch wenn zeitweise ein vermeintliches Ende dieser Liaison diskutiert wurde. Sollte die Prinzessin wirklich auf Tinder sein, könnte ihr nächstes Match eine erhebliche royale Überraschung erleben. Der Vater ist König Willem-Alexander (59) und die Mutter ist Königin Máxima (55), was die Situation im europäischen Adel einzigartig macht.