Vom 2. bis zum 4. Dezember 2026 begrüßt die niederländische Königsfamilie – allen voran Prinzessin Amalia – den jordanischen Kronprinzen Hussein und seine Ehefrau Prinzessin Rajwa in Den Haag. Die Thronfolgerin wird eine wichtige Rolle einnehmen.

Anfang Dezember empfängt die niederländische Königsfamilie Staatsbesuch aus Jordanien. Prinzessin Amalia wird dabei erstmals in die Rolle der Person schlüpfen, die die Gäste vor Ort willkommen heißt.

Prinzessin Amalia nimmt bei Staatsbesuch erstmals Schlüsselrolle ein Am Mittwoch, 2. Dezember, wird Amalia in ihrer Rolle als Kronprinzessin am Flughafen Rotterdam Den Haag auf ihre jordanischen Gäste warten. Anlass für den Besuch des Kronprinzenpaares ist unter anderem das 75-jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen beider Länder, schreibt "Dana Press". Amalia wird Hussein und Rajwa in Empfang nehmen und den jordanischen Thronfolger nach der offiziellen Begrüßung zu seinem ersten offiziellen Termin begleiten.

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Die beiden Thronfolger:innen haben einen Termin im Hafen von Rotterdam, wo es um Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit zwischen dem niederländischen Knotenpunkt und dem jordanischen Hafen Aqaba am Roten Meer gehen wird. Für Husseins Ehefrau Rajwa wurde in der Zeit nach der Ankunft in den Niederlanden kein offizielles Programm angekündigt. In den darauffolgenden Tagen wird der 32-jährige Prinz viele Auftritte wahrnehmen, unter anderem Gespräche mit niederländischen Politiker:innen und Termine in den Themenbereichen Wasserversorgung, sicherheitspolitische Zusammenarbeit und Künstliche Intelligenz.