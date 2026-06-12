Prinzessin Bajrakitiyabha stirbt im Alter von 47 Jahren

Die älteste Tochter von König Rama X. ist nach jahrelanger Krankheit gestorben. Die 47-jährige Prinzessin war langjährige Unterstützerin ihres Vaters und galt als potentielle Nachfolgerin auf dem Thron.

Traurige Nachricht aus Thailand: Prinzessin Bajrakitiyabha , das älteste Kind von König Rama X. , ist in Bangkok gestorben. Das teilt der Palast mit. Zuvor lag die 47-Jährige nach einem Zusammenbruch jahrelang im Koma.

Ihre Königliche Hoheit friedlich im King Chulalongkorn Memorial Hospital der Thailändischen Rotkreuzgesellschaft im Alter von 47 Jahren, heißt es in der Mitteilung des Palastbüros, aus dem mehrere Medien zitieren. Es ist das Ende eines jahrelangen Kampfes um die Gesundheit der Prinzessin. Die Prinzessin unterstützte ihren Vater bei diesem öffentlichen Auftritt im November 2020, schüttelt Anhängern des Königs in Bangkok die Hände. Es war der 14.

Dezember 2022, als die Prinzessin aus dem Leben gerissen wurde: Laut offizieller Darstellung brach Bha - so ihr Spitzname - plötzlich zusammen, als sie ihren Hund auf einen Wettbewerb vorbereitete. Zunächst kam sie in ein Krankenhaus in der Stadt Pak Chong, danach per Hubschrauber in das Chulalongkorn Memorial Hospital in, ausgelöst von einer Mykoplasmeninfektion - so gab es der Palast damals bekannt. Schwerwiegende Komplikationen sollten ihre Genesung in den kommenden Jahren verhindern.

Prunkvolle Prozession: Prinzessin Bajrakitiyabha sitzt im Dezember 2019 (damals 41) in Bangkok in einer Barke. In Thailand wurde sie als potentielle Nachfolgerin ihres Vaters auf dem Thron gehandelt. Zu der Gesundheit von Bha schreibt der Palast in der Todesmeldung: 'Seit dem 21. Mai 2026 hatte sich der Gesundheitszustand Ihrer Königlichen Hoheit infolge einer Infektion im Bauchraum verschlechtert, die durch eine Entzündung des Darms - genauer gesagt des Dickdarms - verursacht worden war.

Zudem litt Ihre Königliche Hoheit unter niedrigem Blutdruck, Herzrhythmusstörungen und einer gestörten Blutgerinnung.

' König Rama X. habe das Büro des Königlichen Hofstaates angewiesen, 'die königlichen Trauerfeierlichkeiten zu organisieren und Ihrer Königlichen Hoheit gemäß königlicher Tradition die höchsten Ehren zu erweisen'. Der Leichnam von Prinzessin Bajrakitiyabha wird im Thronsaal Piman Rattaya innerhalb des Königlichen Palastes aufgebahrt. Sie war mehr als 'nur' Prinzessin: Bajrakitiyabha im September 2009 bei ihrer Rede in einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf (Schweiz)





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