Wie einst Prinzessin Eugenie für die Queen: Beim Weihnachtsrundgang in Norfolk übernimmt Charlotte inzwischen eine besondere Aufgabe.

Ihr Einsatz bei den Schaulustigen ging dabei sogar so weit, dass ihr Vater kurz eingreifen musste: Weilsie damals sanft mit einem "!

" zum Weitergehen auf, worauf sie prompt mit einem freudigen "Ich komme! " antwortete.

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Umstehende zeigten sich lautihrer Großmutter aufmerksam die Sträuße abgenommen, damit die Monarchin beim Händeschütteln freie Hände hatte, bevor 2003 auch ihre ältere Schwesterim Jahr 2022 ist nunWilliam schätzt das jährliche Zusammenkommen in Norfolk vor allem als , da die Mitglieder des Königshauses über das Jahr hinweg oft mit unterschiedlichen Aufgaben an verschiedenen Orten beschäftigt sind.erklärte der Thronfolger bereits 2021, wie sehr er es schätze, die sonst verstreute Familie an den Feiertagen zusammenzubringen. Besonders am Herzen liege ihm dabei das Zusammensein der jüngeren Generation, wenn seine Kinder die Kinder seiner Cousins treffen und gemeinsam spielen – ein Moment, auf den sich der Prinz nach eigenen Worten jedes Jahr sehr freue.

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Collage: Prinzessin Charlotte und Prinzessin EugeniePrinzessin Charlotte von Wales und Kate, Prinzessin von Wales beim Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor, 5. April 2026Prinz George, Prinz William, Prinzessin Kate, Queen Elizabeth II. und Prinz Harry, Juni 2015Eine schöne Tradition – Charlotte scheint in dieser Rolle richtig aufzugehen!