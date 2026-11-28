Prinzessin Diana wohnte im März 1997 kurz vor ihrem Treffen mit Nelson Mandela auf einem Anwesen in Kapstadt. Nun sucht das Grundstück, das einst ihrem Bruder Charles Spencer gehörte, einen neuen Besitzer. Das Gästehaus der Prinzessin soll bis heute nahezu unverändert sein.

Prinzessin Diana wohnte im März 1997 kurz vor ihrem Treffen mit Nelson Mandela auf einem Anwesen in Kapstadt. Nun sucht das Grundstück, das einst ihrem Bruder Charles Spencer gehörte, einen neuen Besitzer.

Das Gästehaus der Prinzessin soll bis heute nahezu unverändert sein. Das Tarrystone Estate im Kapstädter Stadtteil Upper Constantia steht zum Verkauf. Es kostet 150 Millionen Rand, umgerechnet 7,9 Millionen Euro. Das berichtet "Business Insider Africa".

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Das rund 8.000 Quadratmeter große Grundstück liegt am Tafelbergmassiv und hat eine royale Vorgeschichte: Es gehörte einst Charles Spencer , dem jüngeren Bruder von Prinzessin Diana . Spencer hat das Anwesen schon vor Jahren abgegeben. Laut "The Telegraph" verkaufte er es 2012 an ein französisches Unternehmen. Im Exposé werden die aktuellen Eigentümer als französische Unternehmerfamilie beschrieben, die afrikanische Kunst sammelt.