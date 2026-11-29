Prinzessin Diana hielt sich im März 1997 vor einem Treffen mit Nelson Mandela auf einem Anwesen in Kapstadt auf.

Das Tarrystone Estate am Tafelbergmassiv kostet 150 Millionen Rand, was etwa 7,9 Millionen Euro entspricht. Darüber berichtet „Business Insider Africa“. Das rund 8.000 Quadratmeter große Areal in Upper Constantia hat eine Verbindung zur britischen Königsfamilie: Es war einst im Besitz von Charles Spencer trennte sich bereits vor Jahren von dem Anwesen.

Nach Angaben von „The Telegraph“ verkaufte er die Immobilie 2012 an ein französisches Unternehmen. Im Verkaufsexposé werden die heutigen Besitzer als französische Unternehmerfamilie vorgestellt, die afrikanische Kunst sammelt. Im März 1997 nutzte Diana das Anwesen während ihres Aufenthalts in Südafrika. Sie reiste für ein Treffen mit Nelson Mandela nach Kapstadt, wo der damalige südafrikanische Präsident sie in seiner Residenz empfing.

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Mandela hatte zuvor wegen seines Einsatzes gegen die Apartheid 27 Jahre im Gefängnis verbracht. Etwa 20 Minuten lang sprachen Diana und Mandela über die weiterhin schwere HIV/Aids-Krise in Südafrika. Fünf Monate nach diesem Termin starb die Prinzessin im August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Sie war 36 Jahre alt.