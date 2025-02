Prinzessin Ines: Die Geburt des vierten Kindes von Sofia und Carl Philip

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip begrüßten ihr viertes Kind, Prinzessin Ines. Die Geburt der kleinen Prinzessin wirbelt die Thronfolge der schwedischen Königsfamilie durcheinander. Prinzessin Madeleine verliert ihren Platz in der Thronfolge.

Die königliche Neuigkeiten aus aller Welt im GALA-Ticker: Alle vier Kinder von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip hatten bei der Geburt etwas gemeinsam +++ Prinzessin Madeleine verliert ihren bisherigen Platz in der Thronfolge . Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip begrüßten nun ihr viertes Kind, Prinzessin Ines . Die kleine Prinzessin wurde am 9. März 2023 geboren. Wie bei jeder Geburt innerhalb einer Königsfamilie ändert sich auch die Thronfolge .

Prinzessin Ines wird an achter Stelle in der schwedischen Thronfolge stehen. Prinzessin Madeleine muss auf den neunten Platz weichen. Und auch ihre Kinder rutschen in der Reihenfolge jeweils einen Platz nach unten.Wie bei jeder Geburt innerhalb einer Königsfamilie ändert sich auch die bisherige Thronfolge. Die Geburt von Prinzessin Ines, dem vierten Kind von Prinz Carl Philip, 45, und Prinzessin Sofia, 40, wirbelt die Reihenfolge ebenfalls durcheinander – zumindest ab Platz acht. Denn bisher fand sich da immer Madeleine, die Schwester von Carl Philip, auf diesem Platz. Fortan wird Ines, das jüngste Mitglied der schwedischen Königsfamilie, diesen Rang für sich beanspruchen. Madeleine muss auf den neunten Platz weichen. Und auch ihre Kinder rutschen in der Reihenfolge jeweils einen Platz nach unten.Alle vier Kinder von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip, Prinzessin Estelle, 10, Prinz Oscar, 6, Prinz Gabriel, 7, und Prinz Julian, 3, haben bei ihrer Geburt 49 Zentimeter Größe geteilt. Beim Gewicht hat dann aber jedes Kind des Paares sein eigenes Ding gemacht. Sofias Ältester war mit 3595 Gramm dabei am schwersten, gefolgt von seiner Schwester Ines mit 3645 Gramm, Prinz Gabriel mit 3400 Gramm und Schlusslicht Prinz Julian mit 3220 Gramm.





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Prinzessin Sofia Prinz Carl Philip Prinzessin Ines Thronfolge Prinzessin Madeleine

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prinzessin Beatrice' Tochter ändert die britische ThronfolgeNeues Glück für Prinzessin Beatrice: Das bedeutet die Geburt ihrer Tochter Athena für die britische Thronfolge.

Weiterlesen »

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia erwarten ihr viertes Kind - wird er die Geburt verpassen?Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia erwarten ihr viertes Kind im Februar. Der Prinz ist jedoch kurz vor dem errechneten Geburtstermin für eine Reise nach Lyon zu einem Kochwettbewerb eingeladen. Kann er es rechtzeitig nach Schweden schaffen?

Weiterlesen »

Prinzessin Sofias Baby: Te Deum wird schon vor der Geburt geplantPrinzessin Sofia bereitet sich auf die Geburt ihres vierten Kindes im Februar 2025 vor. Der traditionelle Dankgottesdienst, Te Deum, wird bereits vor der Geburt des Kindes in der Königlichen Schlosskirche von Stockholm abgehalten. Die Einladungen wurden an geladene Gäste verschickt, die über das genaue Datum und die Uhrzeit informiert werden, sobald das Kind geboren ist. Das Te Deum findet in der Regel am Tag nach der Geburt statt, es sei denn, die Geburt findet an einem Samstag.

Weiterlesen »

Sofia & Carl Philip von Schweden: So süß freuen sich die Söhne über InesDie schwedische Königsfamilie feiert Gottesdienst zur Begrüßung von Prinzessin Ines – einer freut sich besonders.

Weiterlesen »

Regretting Motherhood: Darum bereute die Mutter die GeburtRegretting Motherhood: Antonia ist Mutter einer Tochter, doch glücklich machte sie das nicht, im Gegenteil. Heute würde sie sich gegen ein Kind entscheiden.

Weiterlesen »

Prinzessin Beatrice: Große Babyfreude – trotz 'dramatischer' GeburtWährend sich Prinzessin Beatrice aktuell auf die Geburt ihres zweiten Kindes vorbereitet, darf sich ihre Freundin Gabriela Peacock bereits über ihr vierte...

Weiterlesen »