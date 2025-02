Prinzessin Ines: Schwedisches Königshaus im Babyfieber

Das schwedische Königshaus freut sich über die Geburt der Prinzessin Ines. Die neuen Fotos von der kleinen Prinzessin und ihren Brüdern sind hinreißend und zeigen die starke Verbindung zwischen den Geschwistern.

Schweden erlebt derzeit einen wahren Baby -Boom, und der Rest der Welt kann sich kaum sattsehen. Das schwedische Königshaus befindet sich im wahren Baby himmel. Seit wenigen Tagen gibt es einen kleinen Mini-Royal, der die Herzen aller höher schlagen lässt. Am 7. Februar erblickte Prinzessin Ines Marie Lilian Silvia, Herzogin von Västerbotten, das Licht der Welt. Die Zärtlichkeit, mit der die Jungen mit ihrer kleinen Schwester umgehen, wird in neuen Fotos deutlich, die direkt ins Herz treffen.

Die Drei sitzen auf einem Sofa, eng aneinander gekuschelt. Der älteste Sohn hält die kleine Prinzessin liebevoll auf dem Arm. Sie ist in eine weiche Decke gewickelt. Ihre Brüder sind ganz fasziniert und können ihren Blick nicht von ihr wenden. Gabriel greift nach ihrer winzigen Hand, Julian berührt sanft ihren Kopf. Schon jetzt ist ein wahrer Zweisamkeit zwischen den Geschwistern spürbar. Auf dem zweiten Foto ist ein besonders inniger Moment zwischen Gabriel und Ines festgehalten. Der dreijährige Junge küsst seine Schwester auf die Stirn, dabei geschlossen seine Augen. Auf dem offiziellen Instagram-Account von Sofia und Carl-Philip werden die Geschwister als 'perfektes Quartett' bezeichnet. Wie treffend! Die frischgebackenen Eltern bedanken sich außerdem für alle Glückwünsche zur Geburt. Bereits einen Tag zuvor durfte die Welt einen ersten Blick auf die neue Erdenbürgerin erhaschen. Auf dem Instagram-Account des schwedischen Königshauses, Kungahuset, wurde ein zuckersüßes Foto von der kleinen Ines veröffentlicht. Ihre Mama Sofia höchstpersönlich war es, die den Schnappschuss festgehalten hat. Ein Detail überraschte dabei. Auf dem Foto ist die kleine Ines zu sehen. Friedlich schlummert sie, eingewickelt in eine cremefarbene Decke. Sie trägt einen weißen Strampler samt Kragen mit rosa Naht, zwei Erdbeeren zieren die winzigen Ärmel. BUNTE.de weiß: Ihr Outfit ist ein echter Schnapper! Der Strampler stammt von der britischen Marke 'The White Company'. Das Modell 'Organic Cotton Strawberry Collared Sleepsuit' kostet 37 Euro – und ist damit nicht nur für Royals erschwinglich. Dass es auch kostspieliger geht, bewies Beatrice von York (36) erst kürzlich. Am 22. Januar hatte der Buckingham-Palast bekanntgegeben, dass ihre zweite Tochter, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, geboren wurde. Auch hier gab es ein offizielles, erstes Neugeborenen-Foto. Die Kleine trug einen entzückenden weißen Strampler und war ebenfalls in eine hübsche Decke eingewickelt, dieses Mal von der High-End-Kinderbekleidungsmarke 'Marie-Chantals'. Die Wahl fiel auf einen Stoff mit zartem Engelsflügel-Design aus weicher, rosa Kaschmirwolle. Kostenpunkt hier: 270 Euro





