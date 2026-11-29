Prinz Louis teilt Williams Motorradliebe. Jetzt plant sein Vater offenbar einen Ausflug zu einem besonders gefährlichen Rennen.

berichtete, hat der britische Thronfolger einen gemeinsamen Besuch der Isle of Man TT Races im Jahr 2027 ins Auge gefasst.wäre zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt.

Von den Plänen erfuhr John bereits im November 2025, als er auf Schloss Windsor mit einem MBE-Orden ausgezeichnet wurde und dabei mit dürfte die Motorradbegeisterung ihres Ehemanns geäußert. Schon 2015 sprach sie bei einem Termin in Dundee darüber, wie sehr sie sich um ihren Ehemann sorgt: "Er fährt immer noch. Es erfüllt mich jedes Mal mit Entsetzen, wenn er damit unterwegs ist. Ich habe schreckliche Angst.

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Hoffentlich kann ichseine Reisepläne skeptisch aufgenommen hatte.