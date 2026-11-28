Prinzessin Kate offenbart in der neuen BBC-Doku "Heal" ihre Krebsbattle, die Begegnung am Krankenbett und die 37-Kilometer-Bergtour. Alle Infos zur Ausstrahlung.

Die Prinzessin von Wales, Kate Middleton, blickt in ihrer neuen Dokumentation mit dem Titel "Heal" offen und verletzlich auf ihre schwere Krebserkrankung zurück. Die Serie, die am kommenden Sonntag, dem 29. November, auf dem britischen Fernsehsender BBC One ausgestrahlt wird, enthüllt intime Details aus der Zeit nach ihrer Notoperation im Januar 2024. Besonders bewegend ist die Erinnerung an einen Moment der Verwirrung im Krankenhaus, als sie sich nicht sicher war, ob sie bei vollem Bewusstsein war, aber die Berührung einer vertrauten Hand spürte, bis heute bleibt der Name dieser Person jedoch ein Geheimnis.

Unbekannte Fürsorge im Krankenhausbett

In der Dokumentation, die von der "Daily Mail" vorab rezipiert werden konnte, beschreibt die 44-Jährige die dunklen Phasen ihrer Genesung. Sie erinnerte sich an eine Person, die einfach nur da war, ohne zu sprechen oder Probleme zu lösen. Dieser Moment der stillen Unterstützung prägte sie in einer Zeit, in der sie noch nicht wusste, dass ihre Beschwerden auf Krebs zurückzuführen waren. Die Diagnose führte zu Monaten der Chemotherapie, während derer sie sich mit der Frage auseinandersetzte, wie viel Zeit ihr noch bleiben würde. Die emotionale Last dieser Ungewissheit wird in der Serie deutlich, als sie ihre Verletzlichkeit und die Angst vor dem Unbekannten offenbart.

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Die 37-Kilometer-Herausforderung der drei Berge

Ein zentrales Kapitel ihrer Genesung ist die National Three Peaks Challenge, bei der sie sich im Juni 2026 vornahm, die höchsten Berge Schottlands, Englands und Wales innerhalb von nur 24 Stunden zu besteigen. Die Tour umfasste eine Strecke von rund 37 Kilometern und mehr als 3000 Höhenmeter, eine physische Belastung, von der unklar war, ob ihr geschwächter Körper sie noch schaffen würde. Vor dem Start stellte sie sich vor, wie es wäre, wieder zwischen Bäumen zu stehen, frische Luft am Meer zu atmen und die Natur zu spüren. Dieses Ziel diente ihr als konkretes Motiv, um sich dem Leben wieder zu öffnen und ihre Kraft zurückzugewinnen.

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Familienunterstützung und emotionale Momente am Gipfel

Die Bergtour wurde von ihrer Familie begleitet, wobei der jüngere Bruder von Kate, James Middleton, der 39 Jahre alt ist, sowie dessen Hündin Isla, sie bei zwei der drei Aufstiege unterstützten. Den ersten Gipfel, den Scafell Pike mit 978 Metern als höchsten Berg Englands, erklomm sie zunächst allein. Am Scafell Pike erreichte ihr Bruder James sein Handy, um drei Sprachnachrichten von Prinz William vorzuspielen. Die Stimmen ihrer Kinder, Prinz Louis (8), Prinz George (13) und Prinzessin Charlotte (11), wurden ihr dort vorspielt. Louis drückte seine Liebe aus, George versicherte ihr, dass sie nicht allein ist, und Charlotte sagte, dass sie stolz auf sie sind.

Remission und die Botschaft der Dokumentation

Im Januar 2025 konnte Prinzessin Kate offiziell bekanntgeben, dass ihr Krebs in Remission ist. Diese Nachricht markierte einen Wendepunkt in ihrer öffentlichen und privaten Biografie. In der Doku zeigt sie sich nicht als perfekte Prinzessin, sondern als Frau, die gelernt hat, das Leben in vollen Zügen zu genießen, auch wenn Schmerz manchmal eine größere Schönheit enthüllt. Die internationalen Einnahmen der Dokumentation sollen der Royal Marsden Cancer Charity zugutekommen. Die Sendung ist ab 12 Uhr britischer Zeit auf BBC iPlayer verfügbar und wird auch in den USA und Kanada ausgestrahlt, wodurch sie ein globales Publikum erreicht.