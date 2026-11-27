In der Dokumentation Heil öffnet sich Prinzessin Kate emotional über ihre Erfahrungen mit der Krebsdiagnose. Sie betont, dass der Umgang mit der Krankheit oft einsam sei, aber der Austausch mit anderen Betroffenen eine große Bedeutung für sie habe. Die Prinzessin, die sich einer Chemotherapie unterzogen hat, zeigt sich berührt über die Gemeinschaft, die sie mit Gleichbetroffenen gefunden hat, und teilt persönliche Momente mit ihrer Familie.

- In einer neuen Dokumentation spricht Prinzessin Kate offen über die Folgen ihrer Krebsdiagnose. Dabei wird sie auch emotional und öffnet sich anderen betroffenen Menschen.

„Der Umgang mit Krebs oder einer anderen langwierigen Erkrankung ist ein einsamer Weg“, sagt die britische Prinzessin Kate mit ruhiger und bedachter Stimme. Umso wichtiger sei es, Herausforderungen wie diese nicht alleine zu bewältigen. Wie die Frau des Thronfolgers Prinz William mit ihrer Krebsdiagnose umging und welche Bedeutung der Austausch mit anderen Betroffenen für sie hat, zeigt Kate in der Dokumentation „Heal“, die am Sonntag bei der BBC ausgestrahlt wird.

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„Meine Krankheit hat mich mit so vielen anderen zusammengebracht, die ebenfalls ihren eigenen Weg gehen“, erzählt die Prinzessin in einem nun veröffentlichten Ausschnitt. Ihre Krankheit sei für sie inzwischen nicht mehr nur eine persönliche, sondern eine gemeinschaftliche Erfahrung. In dem Video ist zu sehen, wie sich Kate mit anderen Betroffenen in einem Pub trifft. Das machen zu können, bedeute ihr viel, meint sie sichtlich berührt.