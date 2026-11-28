Prinzessin Kate spricht in der Dokumentation Heal über ihre Krebserkrankung, ihren Krankenhausaufenthalt und die Unterstützung durch ihre Familie während der National Three Peaks Challenge.

Prinzessin Kate spricht offen über die dunkelsten Tage ihrer Krebs erkrankungimago/Avalon.red / ANDY BUCHANAN / PA ROTA - B68 / AvalonIn der Dokumentation "Heal" spricht Prinzessin Kate über die dunkelsten Tage ihrer Krebs erkrankung.

Sie erzählt von einer Hand, die sie im Krankenhaus hielt, und davon, was ihr die Kraft gab, dort wieder herauszukommen. Auf einem Berggipfel kamen ihr schließlich die Tränen. Prinzessin Kate spricht in einer neuen Dokumentation erstmals ausführlich über ihre Krebserkrankung. Der 30-minütige Film "Heal" läuft am Sonntag, 29.

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November, bei der BBC in Großbritannien. Einen Tag später zeigt ihn NBC in den USA. Darin beschreibt die Princess of Wales ihren Krankenhausaufenthalt als "wirklich dunkle Zeit". Das US-Magazin "People" hat vorab über die Inhalte berichtet.