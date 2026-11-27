Was macht Krebs mit einer Familie? Prinzessin Kate gibt mit William und ihren Kindern seltene Einblicke in einer neuen Doku.

, wie einsam sie sich auf ihrem Weg durch die Krankheit gefühlt hat. Ein erster Ausschnitt des Films zeigt die 44-Jährige im Austausch mit Betroffenen der Organisation Shine Cancer Support.

Dabei räumt sie ein:Deadlinegemeinsam mit Menschen, die ebenfalls schwere gesundheitliche Krisen erlebt haben, mit den Herausforderungen einer Erkrankung und dem Weg zurück ins Leben. Unterwegs setzt sie sich mit der Frage auseinander, wie eine schwere Krankheit das eigene Leben und das persönliche Umfeld verändert. Auch die Bedeutung bestimmter Orte und Erfahrungen für die Genesung spielt eine Rolle. Neben den persönlichen Schilderungen der Prinzessin bekommt ineigene Erfahrungen, sondern auch auf die Menschen, die sie während dieser schwierigen Lebensphase begleitet haben.

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Schließlich bringt eine Krebsdiagnose häufig auch für die Angehörigen große Veränderungen mit sich. Das britische Publikum kann die Dokumentation am 29. November um 18:15 Uhr GMT bei der BBC sehen. Benji Jackson führte Regie, Detail Films verantwortete die Produktion.