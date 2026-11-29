Prinzessin Kate spricht über Krebserkrankung - Nähe ist die beste Medizin
Die BBC zeigt einen Film über Prinzessin Kate und ihre Krebserkrankung. Zum ersten Mal spricht sie öffentlich über ihre Krankheit.
"Die, die aufgelegt haben, wenn ich angerufen habe. ""Ich brauchte ehrliches Interesse, keine Neugierde, Menschen, die mir Kraft gaben. "Saskia Stratmann geht offensiv mit dem Krebs um.
Als sie durch die Chemotherapie die Haare verliert, postet sie ein Foto von sich mit Glatze. Überraschend melden sich zwei Schulkameraden. Einer der Beiden wird Wegbegleiter. Und es entwickelt sich ein Ritual.
"Ich musste abends spät Tabletten nehmen", erinnert sich Saskia Stratmann. Und weil die Familie dann schon in den Betten lag, chattete sie mit ihrem früheren Schulfreund.
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