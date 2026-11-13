Prinzessin Kate spricht über Krebserkrankung und die Kraft der Natur

Prinzessin Kate spricht im Interview mit Country Life über ihre Krebserkrankung, die Genesung und darüber, wie die Natur ihr half, Kraft zu finden.

Prinzessin Kate hat in einem Interview offen über die bisher schwerste Zeit ihres Lebens gesprochen. Die 44-Jährige berichtet dem Magazin Country Life über ihre Krebserkrankung, die Zeit im Krankenhaus und eine Botschaft der Ärzte, die ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist.

Die Öffentlichkeit hatte im März 2024 von ihrer Krebsdiagnose erfahren. Kate zog sich danach weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück, unterzog sich einer Chemotherapie und konnte diese im September desselben Jahres beenden. Seit fast zwei Jahren ist sie nach Angaben der Berichterstattung krebsfrei.

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Ärzte warnten vor einem nicht geradlinigen Genesungsweg

Prinzessin Kate erklärt, dass ihr die Ärzte im Krankenhaus gesagt hätten, ihre Genesung werde nicht geradlinig verlaufen. Es werde gute und schlechte Tage geben, und die Heilung werde Zeit brauchen. Diese Aussage hat sie bis heute begleitet.

Die schwere Krankheit habe sie nachhaltig geprägt, heißt es in dem Interview. Kate spricht im Magazin Country Life über das ländliche Leben und begleitet ihre Worte mit einem neuen Porträtfoto, das sie im herbstlichen Sonnenschein neben einem Baum zeigt. Das Bild soll ihre Leidenschaft für die Natur verdeutlichen.

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Nach Kates Darstellung spielte die Natur während ihrer Genesung eine entscheidende Rolle. Als wichtige Quelle der Hoffnung nennt sie die Lektionen der Natur, die ihr vermittelt hätten, dass Menschen nicht allein sind und mit etwas verbunden sind, das größer ist als sie selbst.

Natur als stiller Lehrer in schwierigen Phasen

Für Prinzessin Kate ist die Natur in schwierigen Lebensphasen ein stiller Lehrer. Sie beschreibt ein Gefühl der Verbundenheit, vertrauenswürdige Menschen in der Nähe und Orte, an denen man Frieden findet, als unglaublich wichtig in schwierigen Zeiten.

Kate erzählt, wie sie schon als Kind in Bächen spielte, Brombeeren pflückte und Zeit allein in ihrer eigenen Welt verbrachte. Schon damals habe sie ein Gefühl verspürt, das anderswo schwer zu finden sei.

Über die Natur sagt Prinzessin Kate, sie verlange nichts von Menschen, urteile nicht über sie und erwarte keine Leistungen. Die Natur lasse Menschen einfach sein und sei für sie ein Zufluchtsort gewesen, zu dem sie instinktiv gehen wollte.

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Prinz William und Kate wollen Kinder ins Freie bringen

Prinz William und Prinzessin Kate möchten, dass ihre Kinder neben der digitalen Welt auch die Natur entdecken und viel Zeit im Freien verbringen. Ihre Kinder George (13), Charlotte (11) und Louis (8) sollen nicht nur vor Bildschirmen aufwachsen.

Kate sorgt sich, dass Jugendliche durch zu viel Technologie Ängste entwickeln können. Sie setzt sich deshalb dafür ein, dass Kinder mehr Zeit im Freien verbringen und ihre kreativen Fähigkeiten im Grünen entwickeln.

Die Aussagen zeigen, wie eng ihre persönliche Erfahrung mit der Krankheit und ihr Familienalltag verknüpft sind. Kate verbindet ihre Genesung mit dem Wunsch, ihren Kindern dieselbe Ruhe und Verbundenheit zu ermöglichen, die ihr selbst geholfen haben.