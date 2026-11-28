Fast drei Jahre nach ihrer Krebsdiagnose blickt Prinzessin Kate auf eine schwierige Zeit zurück. Besonders die Botschaften ihrer Kinder bewegen sie.

Fast drei Jahre nach ihrer Krebsdiagnose blickt Prinzessin Kate auf eine schwierige Zeit zurück. Besonders die Botschaften ihrer Kinder bewegen sie. Prinzessin Kate mit ihrem Ehemann Prinz William: In einer neuen BBC-Dokumentation spricht sie über ihre Krebserkrankung und die schwierige Zeit nach der Diagnose.

gesprochen. Besonders die Unterstützung ihrer Familie und der Austausch mit anderen Betroffenen hätten ihr Kraft gegeben. In einer Szene im Film wird die 44-Jährige emotional. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.

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Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich einer Chemotherapie unterzieht. Im Januar 2025 verkündete sie, dass sich ihre Erkrankung in Remission befinde. Das bedeutet, dass der Krebs zurückgegangen ist und keine oder kaum noch Anzeichen der Krankheit zu erkennen sind.