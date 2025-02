Prinzessin Kates Gefängnisbesuch: Zwischen Lob und Kritik

Prinzessin Kate besuchte ein Frauengefängnis in Cheshire und informierte sich über ein Projekt zur Unterstützung von Müttern und Babys. Während der Besuch von vielen positiv aufgenommen wurde, gab es auch Kritik und Proteste von Insassinnen.

Prinzessin Kate (43) besuchte kürzlich ein Frauen gefängnis in Cheshire und sprach mit den Insassinnen einer Mutter-Baby-Abteilung. Die Prinzessin informierte sich über ein Projekt, das darauf abzielt, gesunde Beziehungen zwischen Müttern und Babys zu fördern, selbst in herausfordernden Umgebungen.

Während ihres Besuchs traf sie auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, die sich um die inhaftierten Mütter kümmern, und besuchte eine Einrichtung für Babys, die ihre ersten Monate in einem Gefängnis verbringen müssen.Kate teilte Fotos von ihrem Besuch auf Instagram und schrieb: „Ein Besuch in der Mutter-Baby-Einheit von HMP Styal, um zu erfahren, wie wichtig starke, liebevolle und beständige Beziehungen für die frühe Entwicklung eines Kindes sind. Die von @actionforchildrenuk geleitete Einrichtung bietet wichtige Unterstützung für neue und werdende Mütter im Gefängnis und trägt dazu bei, die Bindungen zu stärken und den Kreislauf der Rückfälligkeit zu durchbrechen.”Allerdings wurde der royale Besuch nicht von allen Insassinnen positiv aufgenommen. Es gab einige, die Kates Besuch mit Buhrufen und Pfiffen begleiteten und nach mehr Geld für die Gefängnisfürsorge forderten. Die Situation zeigt die Komplexität und die verschiedenen Bedürfnisse der Insassen in einem Gefängnis.





