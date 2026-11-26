Königin Silvia fehlte bei der Gala in New York. Doch Tochter Madeleine ehrte ihre Mutter mit einem besonderen Versprechen.

in den Mittelpunkt. Die schwedische Prinzessin nutzte ihren Auftritt im Rahmen eines arbeitsreichen Wochenendes für die World Childhood Foundation, um das Engagement ihrer Mutter zu würdigen.

Die Königin war diesmal nicht dabei. Vor den geladenen Gästen hieltEinsatz für gefährdete Kinder in den Mittelpunkt. Wie das Magazin"Ihr Mitgefühl, ihre Vision und ihre Entschlossenheit inspirieren bis heute alles, was wir tun. Ich bin stolz darauf, dieses Vermächtnis weiterzuführen" , erklärte die Prinzessin in ihrer Ansprache.

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Mit diesen Worten versprach sie den Anwesenden zugleich, das Lebenswerk der Königin auch künftig fortzusetzen.die Organisation im Jahr 1999. Ihr Ziel war es, schutzbedürftigen Kindern auf der ganzen Welt zu helfen und ihren Anliegen, die oft überhört werden, mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. An genau diesen Anspruch erinnerte, Childhood 1999 gründete, forderte sie uns auf, den Kindern zuzuhören, deren Stimmen allzu oft nicht gehört wurden, und ihre Bedürfnisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen"in New York noch weitere offizielle Termine an.