Mit ihrem Style haben die Jordanierinnen vielen Royals etwas voraus. Stets aufs Neue beweisen sie ihr herausragendes Modegespür.

In Sachen Mode macht den Jordanierinnen niemand etwas vor! Alle drei Prinzessinnen beweisen stets aufs Neue ihr außerordentliches Gespür für Fashion und sie begeistern mit ihren geschmackvollen und eleganten Looks.

, setzt sie nicht aufzurückhaltende Stoffe. Ihr Style im hautengen Lederrock mit breitem Taillengürtel und kurzem Blazer, der in zwei halbkreisen nach unten verläuft, ist der Beweis für ihr erstklassiges Stilgefühl.wachsen sie zu wahren Fashion-Ikonen heran. Sie arbeiten mit etablierten Luxus-Modehäusern zusammen und bestechen bei jedem offiziellen Auftritt mit stylischen Looks, die voller Eleganz strotzen. Auch ihre Schwägerin, Prinzessin Rajwa Al-Hussein, fügt sich mühelos in dieses Bild ein – bei ihrer akademischen Laufbahn ist das wenig überraschend.

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Neben ihrem Hochschulabschluss an der Syracruse University School of Architecture in New York glänzt Prinzessin Rajwa Al-Hussein zudem mit einem Abschluss vomInstitute of Design and Merchandising in Los Angeles. Das Interesse der zukünftigen Königin von Jordanien an der Modewelt und aktuellen Trends ist unbestreitbar – jeder ihrer bisherigen Auftritte ist eine Inspiration. Was sich auf den offiziellen Verlobungsfotos bereits vermuten ließ, bestätigte Rajwa bei ihrer Hochzeit: Stiltechnisch kann sie mit ihrer Schwiegermutter auf jeden Fall mithalten!