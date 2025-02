Prinzessin Sofias Eltern schweigen zum Babyglück

Die Familie Hellqvist, die Eltern von Prinzessin Sofia, hält sich bedeckt, seit die Geburt ihrer Enkeltochter Prinzessin Ines bekannt wurde. Obwohl sie die Freude über das Neugeborene wohl teilen würden, äußern sie sich öffentlich nicht dazu. Es gibt mehrere Gründe für dieses Schweigen, die sowohl dem Schutz der Familie als auch der Loyalität gegenüber dem Königshaus dienen.\

Am 7. Februar brachte Prinzessin Sofia ihre erste Tochter zur Welt. König Carl Gustaf wurde als Monarch die Ehre zuteil, den Namen von Prinzessin Ines offiziell zu verkünden. Sofias bürgerliche Eltern hingegen haben kein einziges öffentliches Wort über ihre Enkeltochter verloren. Hat der Palast etwas mit dem Stillschweigen zu tun? Prinzessin Ines hat das Glück, in eine Großfamilie hineingeboren worden zu sein und dürfte einen Empfang bekommen haben, wie er einer Prinzessin würdig ist.

Neben den Eltern Prinzessin Sofia, 40, und Prinz Carl Philip, 47, sind auch ihre Großeltern ein wichtiger Bestandteil im Leben ihrer Enkelkinder. Doch weshalb äußert sich die Familie Hellqvist nicht zum Babyglück ihrer Tochter? Dahinter stecken mehrere Gründe, die sowohl das Königshaus als auch Sofias Eltern betreffen. Zum einen dient es dem Schutz von Marie und Erik, die weiterhin ein bodenständiges Leben abseits der Medien führen. Mit einer Äußerung über das private Leben ihrer Tochter oder einem Statement zu Prinzessin Ines würden die Hellqvists Türen öffnen, die Paparazzi und Journalisten einrennen würden. Darüber hinaus ist es eine Form des Respektes und der Loyalität gegenüber der Monarchie. Die Eltern des einstigen Models sind gern gesehene Gäste im Palast: Das Vertrauen des Königspaares haben sie sich durch ihr Stillschweigen erarbeitet. Wie Marie Hellqvist und ihr Ehemann mit der Presse umgehen müssen, haben sie frühzeitig erfahren. Bereits 2010 sprach der Palast eine Warnung an die Schwiegereltern von Prinz Carl Philip aus. Wie der Chefredakteur des Magazins 'Svensk Damtidning', Johan T. Lindwall, im Podcast 'Monarkerna' erklärt, haben sowohl Sofias Eltern als auch die Schwiegereltern von Carl Philip ein Coaching erhalten. 'Der Hof war gezwungen, einzuschreiten und zu coachen und ihnen zu erklären: 'Reporter werden anrufen und Fotografen werden vor Ihrem Haus stehen, wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn zu Besuch kommt'', so der Lindwall. Im Juli 2010 wurde die Beziehung zwischen dem Prinzen und der einstigen Reality-TV-Darstellerin vom Palast bestätigt. Die Presse stürzte sich auf die Vergangenheit der heute 40-Jährigen – ebenso wie auf ihre Familie. Doch durch das Coaching und die Warnung des Palastes hielten die Hellqvists dem Druck stand. Weder Marie noch Erik haben sich je über das Privatleben der Prinzenfamilie geäußert. Sie zeigten ihre Freude und Dankbarkeit über die Geburt von Ines anstatt mit Worten mit Anwesenheit und besuchten den Te Deum zu Ehren des vierten Kindes von Prinz Carl Philip und seiner Sofia.





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Königshaus Prinzessin Sofia Prinzessin Ines Marie Hellqvist Erik Hellqvist Palast Presse

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prinzessin Sofias neues Foto zeigt die süße Familie mit der kleinen InesEin neuer Schnappschuss der schwedischen Prinzessin Sofia zeigt die kleine Ines mit ihren drei älteren Brüdern. Das Foto enthüllt drei überraschende Details über die Familie: Die drei Jungs sitzen auf dem Sofa, um die kleine Ines zu begrüßen. Prinz Gabriel, der älteste Bruder, trägt gleich drei Schmuckstücke. Das Foto wurde von Prinzessin Sofia höchstpersönlich geschossen.

Weiterlesen »

Prinzessin Sofias Schwester nutzt Dankgottesdienst für LiebespremierePrinzessin Sofia und die schwedische Königsfamilie feierten am 10. Februar 2025 die Geburt von Prinzessin Ines. Neben den Royals stand auch Sara Hellqvist...

Weiterlesen »

Prinzessin Sofias Baby: Te Deum wird schon vor der Geburt geplantPrinzessin Sofia bereitet sich auf die Geburt ihres vierten Kindes im Februar 2025 vor. Der traditionelle Dankgottesdienst, Te Deum, wird bereits vor der Geburt des Kindes in der Königlichen Schlosskirche von Stockholm abgehalten. Die Einladungen wurden an geladene Gäste verschickt, die über das genaue Datum und die Uhrzeit informiert werden, sobald das Kind geboren ist. Das Te Deum findet in der Regel am Tag nach der Geburt statt, es sei denn, die Geburt findet an einem Samstag.

Weiterlesen »

Alles für die Erholung: Prinzessin Kate verbrachte Skiurlaub mit ihrer FamilieKate erholt sich weiter von ihrer Krebsbehandlung. Wie jetzt bekannt wurde, hat sie sich kürzlich eine Familienauszeit im Schnee genommen.

Weiterlesen »

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden werden zum vierten Mal ElternPrinzessin Sofia (40) und Prinz Carl Philip (45) freuen sich über die Geburt ihrer ersten Tochter. Das Baby wurde am Freitag, den 7. Februar 2025, um 13:10 Uhr im Danderyds-Krankenhaus geboren. Mutter und Kind sind wohlauf.

Weiterlesen »

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip werden erneut ElternPrinzessin Sofia von Schweden hat am 7. Februar 2025 ihr viertes Kind, eine Tochter, im Krankenhaus Danderyd zur Welt gebracht. Das Paar freut sich über das erste Mädchen in ihrer Familie.

Weiterlesen »