Das berühmte Schiff Seeadler, bekannt als Princess of Schwanitz aus der ARD Serie, ist am 23. November in Fehmarn gesunken. Einsatzkräfte waren im Hafen im Ort Orth zur Stelle.

Das Kultschiff, das Millionen Fernsehzuschauer als schwimmendes Zuhause der ARD -Erfolgsserie Nord bei Nordwest kennen gelernt haben, liegt nun auf dem Grund des Hafens. Die Prinzessin von Schwanitz sank am Montag, den 23. November, im Fehmanner Hafen. Gegen 11.42 Uhr wurde bemerkt, dass das Boot untergegangen war, was einen raschen Eingreifen der lokalen Behörden erforderte.

Die Serie dreht sich um Kommissar und Tierarzt Hauke Jacobs, dargestellt von Hinnerk Schönemann. Zusammen mit Jana Klinge und Marleen Lohse gehört das Schiff zu den wichtigsten Elementen der Produktion. Dass das nun auf dem Grund liegt, ist eine schmerzhafte Nachricht für die Fans.

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Einsatzkräfte sichern die havarierte Prinzessin von Schwanitz

Die Feuerwehr reagierte unmittelbar auf den Vorfall und rückte mit einem Löschfahrzeug sowie einem Schlauchboot aus. Vor Ort waren 15 Einsatzkräfte, die die Situation evaluierten. Sie legten vorsorglich Ölsperren rund um das gesunkene Wrack, um weitere Umweltschäden zu verhindern.

Der genaue Zeitpunkt des Untergangs ist nicht exakt bekannt, doch die Entdeckung geschah zu dem genannten Zeitpunkt am Montag. Die schnelle Reaktion der Hilfskräfte zeigt die Professionalität im Umgang mit solchen Vorfällen am Wasser. Die Sicherungsmaßnahmen dienten vor allem dem Schutz der maritimen Umwelt.

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Eigner Gerhard Fischer schockiert über den Verlust

Gerhard Fischer, der Eigentümer des Schiffes, wurde völlig überrascht. Er machte sich sofort aus Wismar auf den Weg nach Fehmarn, als die Nachricht bekannt wurde. Für ihn war dies ein extremer Schock, da er ursprünglich für den Ernstfall vorgesorgt hatte.

Fischer hatte eine batteriebetriebene Pumpe installiert, die auch bei Stromausfall weiterarbeiten sollte. Die Technik war eigentlich doppelt abgesichert gewesen. Dennoch war der Erfolg dieser Maßnahmen nicht gegeben. So etwas wollte ich nie erleben, so Fischer über seine Gefühle.

Geschichte der Seeadler als Fischkutter

Die Prinzessin von Schwanitz hat eine lange Historie hinter sich. Ursprünglich hieß das Schiff Seeadler. Es wurde 1946 in Travemünde gebaut. In seinen Anfahren war es unter dem Namen Gertrud als Fischkutter unterwegs.

Gerhard Fischer kaufte das damals marode Schiff vor 27 Jahren. Er restaurierte es sorgfältig und brachte es nach Wismar. Dies war der Anfang einer neuen Ära für das Holzboot. Die Transformation von einem Arbeitsgerät zu einem Star des Fernsehens war dabei einzigartig.

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Auswirkungen auf Nord bei Nordwest und Fans

Das Schiff wurde für die ARD-Serie Nord bei Nordwest zur Prinzessin von Schwanitz. Es diente als das Zuhause von Hauke Jacobs. Die Serie ist ein großer Erfolg und hat dem Schiff immense Popularität beschert. Seit 2025 lag das Schiff dauerhaft im Hafen von Orth.

Dort war es ein beliebtes Fotomotiv für Touristen und Fans. Nun liegt das wohl bekannteste Schiff von Schwanitz auf dem Grund des Hafens. Die Bergung ist der nächste Schritt. Ob und wann die Prinzessin wieder auftaucht, hängt nun von der geplanten Bergung ab. Viele hoffen auf eine Wiederherstellung.