Priscilla Presley erwartet auf Mallorca

Priscilla Presley, die Ex-Frau von Elvis Presley, wird am 30. Juli als Stargast erwartet. Sie zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der internationalen Unterhaltungsbranche und hat eine Karriere als Schauspielerin und Unternehmerin. Die diesjährige "Remus Lifestyle Night" auf Mallorca wird ihr einen besonderen Auftritt bieten.

Die diesjährige " Remus Lifestyle Night " auf Mallorca bekommt mal wieder Glamour aus Hollywood: Priscilla Presley (81), die Ex-Frau der Musik-Legende Elvis Presley (†42), wird am 30.

Juli als Stargast erwartet. Priscilla Presley zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Persönlichkeiten der internationalen Unterhaltungsbranche. Weltweite Bekanntheit erlangte sie nicht nur als Ehefrau von Elvis Presley, sondern auch als erfolgreiche Schauspielerin und Unternehmerin. Bis heute wird sie rund um den Globus als Ehrengast bei exklusiven Veranstaltungen gefeiert.

Nun macht sie Station auf Mallorca. Eine Frau, die Musikgeschichte miterlebt hat: Priscilla Presley (80) war 14 Jahre lang an der Seite von Elvis Presley. 1967 gaben sich die beiden das Jawort, sechs Jahre später trennten sich ihre Wege. Neben Priscilla Presley werden zahlreiche weitere nationale und internationale Prominente erwartet. Wer Ende Juli tatsächlich über den roten Teppich der "Remus Lifestyle Night" laufen wird, halten die Veranstalter bislang jedoch streng geheim.

Fest steht aber: Die Gästeliste dürfte erneut hochkarätig ausfallen. Wie glamourös die Veranstaltung sein kann, zeigte bereits die Ausgabe 2025. Da sorgte Hollywood-Star (51) für Aufsehen. Die zweifache Oscar-Preisträgerin wurde für ihre Rollen in "Boys Don't Cry" und "Million Dollar Baby" ausgezeichnet und gehörte zu den absoluten Höhepunkten des Abends.

Hollywood-Star Hilary Swank (51) und Luxusmakler Marcel Remus (39) auf der "Remus Lifestyle Night 2025





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Priscilla Presley Remus Lifestyle Night Mallorca Hollywood-Star Oscar-Preisträgerin

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