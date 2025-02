Prison Architect 2 Kündigt Sich Mit 3D-Grafik und Mehr Kreativität An

Paradox Interactive kündigt den Nachfolger des beliebten Gefängnis-Simulators Prison Architect an. Prison Architect 2 soll dieses Jahr erscheinen und neue Inhalte sowie eine moderne 3D-Grafik bieten.

Paradox Interactive kündigt den Nachfolger des beliebten Gefängnis-Simulator s Prison Architect an. Prison Architect 2 soll dieses Jahr erscheinen und verspricht neben neuen Inhalten vor allem eine moderne 3D-Grafik . Der erste Trailer zeigt bereits den neuen Look des Spiels, der an die Qualität der besten GTA-Teile erinnert. \Wie bereits im Vorgänger erbaut und managt ihr euer eigenes Gefängnis.

Ihr kümmert euch um die Finanzen, die Bedürfnisse der Insassen und setzt eure Regeln für die sichere und effiziente Funktionsweise eurer Anstalt um. Die Entwickler versprechen mehr kreative Freiheiten im Gameplay und einige interessante neue Features. \So soll es euch möglich sein, euer Gefängnis mit moderner Technologie auszustatten, verschiedene Werkzeuge zu verwenden und über mehrere Etagen zu planen. Der Aufbau der Anstalt soll sich stark auf das Leben der Insassen auswirken, die sich im zweiten Teil intelligenter verhalten sollen und auf Veränderungen stärker reagieren. Sie planen ihren Tag nach ihren Wünschen und Bedürfnissen und gehen intensive Beziehungen ein, die ebenfalls ihr Verhalten beeinflussen können. Entscheidungen über die Insassen, die Gefängnispolitik oder die Architektur nehmen starken Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg eurer Karriere





Prison Architect 2 Paradox Interactive Gefängnis-Simulator 3D-Grafik Gefängnisbau Gameplay Gefängnismanagement

