Private and Public Gardens and Parks in Paderborn County Open for Visitors

The Days of Gardens and Parks are back: Nature lovers have the opportunity to discover special garden facilities and green oases in the region. Over 250 gardens and park facilities are participating in the event organized by the Westphalian-Lippe Landscape Association. Some locations in Paderborn County are eager to be discovered, and we have summarized their locations.

Am Samstag, 13. Juni, und Sonntag, 14. Juni, öffnen private und öffentliche Gärten und Parks im Kreis Paderborn ihre Pforten. Eine Übersicht.

Auf Besucherinnen und Besucher wartet am Wochenende im Kreis Paderborn eine bunte Vielfalt: Elf private und öffentliche Gärten sind dann für die Öffentlichkeit geöffnet. Insgesamt nehmen über 250 Gärten und Parkanlagen an der vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ins Leben gerufenen Aktion teil. Und auch im Kreis Paderborn warten einige Anlaufstellen darauf, entdeckt zu werden – wir haben zusammengefasst, wo sie sich befinden





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