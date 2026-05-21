Private Initiative: Buckelwal "Timmy" aus der Nordsee gebracht, wird später untersucht

Eine private Initiative hat es geschafft, den Buckelwal "Timmy" von der Ostseeinsel Poel nach Norden zu bringen und später untersuchen zu lassen. Zuvor wurde bewußt, dass eine Leiche gefunden wurde, die möglicherweise zu ihm gehörte.

Im Rahmen einer aufwändigen Rettungsaktion wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, von einer privaten Initiative in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handeln soll. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird.

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