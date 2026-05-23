Private Initiative: Buckelwal Timmy in Nordsee gebracht, Tod in der Nähe der Küste

Die Freilassung des an der Ostseeküste gestrandeten Wals durch die private Rettungsinitiative am 2. Mai ist offenbar chaotisch abgelaufen. Die "Bild" berichtet von der chaotischen Freilassung, bei der der Wal gegen die Wände der Barge gestoßen und verletzt wurde. Auch die Rolle des SPD-Politikers Backhaus bei dem vergeblichen Rettungsversuch des Wals wurde kritisiert. Die Behörden haben die Freilassung des Wals aufgrund eines toten Wals in der Nähe der Küste untersagt.

Im Rahmen einer aufwendigen Rettungsaktion wurde der vor der Ostsee insel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen " Timmy " oder " Hope " genannt, von einer privaten Initiative in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handeln soll. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird.

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