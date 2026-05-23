A private initiative successfully rescued a stranded Buckelwal named either "Timmy" or "Hope", but critics, including environmentalists, are questioning the need and morality of the rescue. A wave of anti-establishment sentiments arises with right-wing populist parties making gains across the European continent.

Im Rahmen einer aufwändigen Rettungsaktion wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, von einer privaten Initiative in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handeln soll. Als skurril hat der 44-Jährige Politiker seine Kritik auch den Landesumweltminister und SPD-Politiker Till Backhaus, der den finalen Rettungsversuch der privaten Initiative duldete, geäußert. Besonders der Bundesgeschäftsführer der Naturschutzorganisation NABU warf dem Minister vor, ethisch und moralisch Fehlentscheidungen vorzutäuschen. "Minister Backhaus hat das zugelassen," schrieb Peters





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