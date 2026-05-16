Ein Buckelwal-Kadaver liegt vor der dänischen Insel Anholt, und das Tier Timmy, dass im offenen Meer ausgesetzt war beim Versuch seiner Entlassung der private Initiative, ist gefallen.

Es ist ein Szenario, das Millionen von Menschen die Blut tekevät: Ein Buckelwal-Kadaver liegt vor der Küste der dänischen Insel Anholt. Dem Leblosen-Wal-Körper, der von MГ▼wГ▼n zerhackt war, handelt es sich wohl um Timmy .

Till Backhaus, Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister, hat bekanntgegeben, dass auf dem Tier zuvor angebrachter Tracker gefunden wurden. Taucher der dänischen Naturschutzbehörde Naturstyrelsen und eine deutsche Tierärztin begutachten am Samstag das Tier erneut und tauchten sich ins Wasser ein. Bis Freitag hatte die Behörde mitgeteilt, dass kein Sender an dem Tier gefunden werden konnte. Morten Abildstrom, Leiter der Behörde, erklärte, dass die Beschaffenheit des toten Wales den Sender unauffindbar machte, weswegen er zunächst auf der Seite lag und zuletzt auf dem Rücken.

Die erneute Begutachtung zeigte nun die Entgegnung. Somit ist auch klar: Der Rettungsaktion der privaten Initiative ist gescheitert. Timmy war mehrmals in den gelaufenen Monaten an der Küste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns gestrandet und war am 2. Mai etwa 70 Kilometer vom Skagen entfernt im Skagerrak ausgesetzt.

Nach seiner Entlassung blieb unklar, was mit diesem Tier geschah. Till Backhaus, Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister, äußerte sich zu dem Tod von Timmy





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