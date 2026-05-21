Private Initiative schleppt Buckelwal "Timmy" aus Ostsee in Nordsee

Die Rettungsaktion der privaten Initiative, die den Buckelwal "Timmy" aus der Ostsee in die Nordsee schleppt, ist erfolgreich abgeschlossen. Einige Tage nach seiner Freilassung meldete die Behörde, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handeln soll.

Im Rahmen einer aufwendigen Rettungsaktion wurde der vor der Ostsee insel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen " Timmy " oder " Hope " genannt, von einer privaten Initiative in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handeln soll. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird.

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