Zum 20. Mal jährt sich das Flugzeug-Unglück auf der A52 bei Essen. Die Bilder von damals sind vielen im Gedächtnis geblieben.

Zum 20. Mal jährt sich das Flugzeug-Unglück auf der A52 bei Essen. Die Bilder von damals sind vielen im Gedächtnis geblieben.24. November 2006.

Ein Tag, der wohl vielen Menschen in NRW in Erinnerung geblieben ist, vor allem im Ruhrgebiet. Ein Privatjet war auf dem Weg von Berlin nach Mülheim. Doch bis zum Flughafen schaffte es das Sportflugzeug nicht. Der Pilot hatte sich mit dem Sprit verkalkuliert und musste auf derDas Flugzeug tourchierte dabei einen Ampelmasten, ein Brückengeländer und überschlug sich.

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Dann crashte es in ein Auto und wurde dabei völlig zerstört. Auch, weil nach dem Aufschlag ein weiteres Auto und ein Laster in die Unfallstelle fuhren. Der Pilot hatte Glück, die beiden Frauen an Bord erlitten jedoch schwere Verletzungen. Die A52 wurde komplett gesperrt. 81 Feuerwehrkräfte waren an diesem Tag im Einsatz.

Corinna Kempkes war damals nur zwei, drei Meter vom Geschehen entfernt und wählte sofort den Notruf. Flugzeugteile waren auf ihrem Auto gelandet. Damals sagte sie im WDR-Fernsehen: "Ich bin einfach froh, dass das Flugzeug an der Ampelanlage nicht hängen geblieben ist. Sonst wär das auf mich drauf gefallen.

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"Tage später wurden die Wrack-Teile des Flugzeugs von der Bundesstelle für Fluguntersuchung untersucht, ob nicht doch technische Mängel der Grund für den Absturz waren. Doch am Ende blieb als Ursache menschliches Versagen - der Pilot hatte einfach zu wenig getankt. Und das, obwohl an Bord mehrere Tankgutscheine vorhanden waren. Und auch an Flugerfahrung mangelte es nicht.

Experten sprachen von einem Wunder, dass bei dem Unglück nur sieben Menschen verletzt wurden. Der Pilot musste sich deswegen später vor Gericht verantworten. Jan Nawrot hatte gehofft, dass er mit seinem BAfög gut durchs Studium kommen würde. Doch dann kam er in der Realität an.

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