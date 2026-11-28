Das Ehepaar Storch errichtet bis 2031 ein Kunstmuseum in Köln. 100 Mio. Euro Investition, keine Kosten für die Stadt, Sammlung mit Fokus auf die 1980er Jahre.

Die deutsche Hauptstadt des Kunsthandels Köln gewinnt im Januar 2031 ein weiteres kulturelles Juwel hinzu. Das Sammlerehepaar Dorothee und Kurt von Storch hat die Pläne für ein privates Kunstmuseum bekannt gegeben, das die renommierte " Storch Collection" der Öffentlichkeit zugänglich machen wird. Für das Projekt sind Investitionen in Höhe von rund 100 Millionen Euro vorgesehen, die sich auf den Erwerb des Grundstücks, die Entwicklung der Infrastruktur sowie den eigentlichen Bau des Museums erstrecken.

Finanzierungsmodell ohne kommunale Belastung

Kurt von Storch hat gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger" betont, dass die Stadt Köln für die Realisierung dieses Projekts keine finanziellen Mittel aufwenden muss. Angesichts der aktuellenhaushaltspolitischen Lage der Kommunen sei es dem Ehepaar ein besonderes Anliegen, dem öffentlichen Haushalt keine weiteren Lasten aufzubürden. Das Museum werde weder der Stadt zur Last fallen noch in Zukunft finanzielle Rückschläge verursachen. Die langfristige Finanzierung und der dauerhafte Betrieb der Einrichtung sollen vollständig durch die Adebar Familienstiftung abgesichert werden, was die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Vorhabens unterstreicht.

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Architektur und Standort am Deutzer Hafen

Der Aufsichtsrat der städtischen Entwicklungsgesellschaft "moderne stadt" hat am Freitag die sogenannte Anhandgabe des Areals an das Sammlerehepaar offiziell genehmigt. Das ausgewählte Grundstück in der Rheinnähe umfasst eine Fläche von rund 5.500 Quadratmetern. Das geplante Museumsgebäude soll eine Bruttogrundfläche von etwa 14.000 Quadratmetern aufweisen, was es zu einer der größten privaten Kunstinstitutionen in der Region macht. Nun werden mehrere Architekturbüros damit beauftragt, Entwürfe für den Museumsbau zu erarbeiten, um eine moderne Architektur mit der Funktion der Ausstellungsräume zu verbinden.

Kunsthistorische Bedeutung und Sammlungsumfang

Die "Storch Collection" umfasst mehr als 2.500 Kunstwerke, die einen breiten Zeitraum von 1960 bis in die heutige Zeit abdecken. Ein besonderer inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf der Kölner Kunstszene der 1980er Jahre, die als eine der dynamischsten Epochen der deutschen Nachkriegskunst gilt. Zu den vertretenen Künstlern gehören namhafte Persönlichkeiten wie Rosemarie Trockel, Kai Althoff, Hanne Darboven, Robert Indiana, John Baldessari, Andreas Gursky, Bernd und Hilla Becher, Jenny Holzer, Isa Genzken, Konrad Klapheck, Sigmar Polke und Wolfgang Tillmans. Diese Werke bilden das Herzstück der zukünftigen Ausstellung.

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Künstlerische Leitung und strategische Ausrichtung

Dorothee von Storch, promovierte Kunsthistorikerin, wird die künstlerische Leitung des neuen Museums übernehmen. Ihre akademische Expertise und ihre langjährige Erfahrung im Kunstmarkt werden entscheidend zur kuratorischen Ausrichtung beitragen. Das Ehepaar verfolgt mit dem Projekt die strategische Zielsetzung, den rechtsrheinischen Deutzer Hafen als neuen kulturellen Anziehungspunkt zu etablieren. Die Errichtung des Museums soll dazu beitragen, das kulturelle Profil dieses Stadtteils nachhaltig zu stärken und ihn für Kunstinteressierte aus dem In- und Ausland attraktiver zu machen.

Wirtschaftlicher Hintergrund der Investoren

Hinter dem ambitionierten Kulturprojekt steht eine fundierte wirtschaftliche Basis. Kurt von Storch ist nicht nur als Sammler, sondern auch als einer der Gründer der Flossbach von Storch Vermögensverwaltung bekannt. Die Verbindungen zu diesem erfolgreichen Finanzdienstleister ermöglichen es dem Ehepaar, das Projekt mit erheblichen eigenen Mitteln zu tragen. Die Entscheidung, das Museum privat zu finanzieren und der Stadt keine Kosten zu verursachen, unterstreicht die eigenständige Position der Investoren im kulturellen und wirtschaftlichen Kontext Kölns. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für den Januar 2031 geplant, was der Stadt genügend Zeit für die Integration in das bestehende Netz der kulturellen Einrichtungen lässt.