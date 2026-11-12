Pro Sieben Catch Us: Quotenanstieg bei TV Total Nachfolge

Die Pro Sieben Show Catch Us steigert ihre Quoten deutlich auf 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Im Vergleich dazu schwächeln andere Sender mit niedrigeren Einschaltquoten am selben Abend.

Die Abenteuer-Reality-Show Catch Us bei Pro Sieben verzeichnet am zweiten Ausstrahlungstag einen deutlichen Zuwachs bei den Einschaltquoten. Nach dem Start am Dienstagabend folgte am Mittwoch eine weitere Steigerung, bei der der Sender im Anschluss an TV total einen zweistelligen Marktanteil erreichte. Diese Entwicklung zeigt, dass die Strategie des Senders, weitere Fans für das Format zu begeistern, offenbar erfolgreich ist und die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums erfolgreich bindet.

Quotenentwicklung und Zielgruppenanalyse

Die erste Ausgabe der Sendung startete am Dienstagabend bereits mit einem soliden Marktanteil von 9,0 Prozent im direkten Programmfluss. Am folgenden Mittwoch konnte dieser Wert noch übertroffen werden, was auf eine wachsende Fangemeinde hindeutet. Insgesamt schalteten im Durchschnitt 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was einem Anstieg von 180.000 Personen im Vergleich zum Vorabend entspricht. Dieser starke Zustrom an viewers wurde insbesondere in der klassischen Werberelevance Gruppe verzeichnet.

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In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die für Werbetreibende besonders interessant ist, schalteten 360.000 Personen die Sendung ein. Dadurch stieg der Marktanteil in dieser Kernzielgruppe auf 10,5 Prozent an. Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen konnte das Interesse an Catch Us gesteigert werden. Lag der Marktanteil zum Auftakt noch bei 5,8 Prozent, so verzeichnet Pro Sieben in Unterföhring nun Werte von 7,0 Prozent, was die übergeordnete Beliebtheit der Show unterstreicht.

Folgen des Joyn Formats und Zuschauerbindung

Das Zusammenspiel mit The Power, dem aktuell erfolgreichsten Joyn-Format, funktionierte im linearen Fernsehen hingegen weniger erfolgreich. Direkt im Anschluss an Catch Us blieben nur noch 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran, um die Reality-Show zu sehen. Eine weitere Folge kam danach nur noch auf halb so viele Zuschauer wie der Vorgängerblock, was auf eine hohe Fluktuation im Programmablauf hindeutet.

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Bis weit nach 1 Uhr nachts ging die Reichweite schließlich auf 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Besonders negativ fiel die Entwicklung gegen 23 Uhr aus, wo der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei gerade einmal noch 1,4 Prozent lag. Dies zeigt, dass die ursprüngliche Attraktivität der Sendung mit fortschreitender Programmzeit und dem Wechsel zu weniger populären Formaten deutlich nachließ und die Zuschauerbindung nicht über den gesamten Abend aufrechterhalten werden konnte.

Wettbewerbsvergleich und Marktführer RTL

Als Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen ging um 20:15 Uhr RTL hervor, das mit Inside Aldi deutlich bessere Quoten erzielte als in der Vorwoche mit seiner Reportage über dm und Rossmann. Starke 13,3 Prozent erzielte die neueste Inside-Ausgabe in der klassischen Zielgruppe, während es auch bei den 14- bis 59-Jährigen mit 12,3 Prozent gut lief. Insgesamt entschieden sich im Schnitt 1,91 Millionen Menschen für den Blick hinter die Aldi-Kulissen, was die große Reichweite dieses Formats im Vergleich zu Pro Sieben verdeutlicht.

Dazu kam, dass im Anschluss auch Stern TV mit starken 14,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe punktete. Das Nachsehen hatte erneut Vox, wo es mit Ready für Take-Off - Hinter den Kulissen von Eurowings nur für 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen reichte. Durchwachsen verlief der Abend auch für Sat.1, wo The Taste in dieser Woche auf 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurückfiel. Der Sender lag dadurch noch hinter Kabel Eins, das mit dem Spielfilm Inside Man nicht nur starke 7,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum einfuhr, sondern auch insgesamt mit 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauern überzeugte.

Quellenangabe und Methodik

Die in diesem Bericht genannten Daten stammen aus der Quelle AGF SCOPE 1.16. Es handelt sich dabei um vorläufig gewichtete Daten im Marktstandard Bewegtbild. Die Auswertung der TV-Zeitintervall-Tages-Ma erfolgte nutzungsbezogen. Bei den Sendungsdaten handelte es sich um eine produktbezogene Auswertung des Typs TV. Die genauen Zahlen und Prognosen basieren auf diesen offiziellen Erhebungen des deutschen Fernsehenmarktes und bieten eine verlässliche Grundlage für die Analyse der aktuellen TV-Landschaft.