Problematische Gartenbäume: Welche Arten sollten Sie vermeiden?

Bäume können einen Garten bereichern und bieten Lebensraum für Tiere. Einige Arten, wie die Amerikanische Traubenkirsche, der Götterbaum oder der Rhododendron, sollten jedoch in Gärten vermieden werden. Sie können sich ungünstig entwickeln, invasiv werden und mehr Herausforderungen als Vorteile mit sich bringen.

Bäume verleihen einem Garten oft erst seine besondere Atmosphäre: Sie schaffen angenehmen Schatten an warmen Tagen, tragen zur Verbesserung des Mikroklimas bei und bieten zahlreichen Tieren einen Lebensraum , der das Gesamtbild lebendiger wirken lässt.

Gleichzeitig ist jedoch nicht jede Baumart automatisch eine Bereicherung, denn einige können sich im Laufe der Zeit ungünstig entwickeln und mehr Herausforderungen als Vorteile mit sich bringen. Die Amerikanische Traubenkirsche (Prunus serotina) wirkt auf den ersten Blick harmlos. In Nordamerika wächst sie als stattlicher , hierzulande eher strauchartig. Im Mai und Juni trägt sie weiße Blüten, später sogar essbare Früchte.

Die Art gilt als invasiv. Sie breitet sich schnell aus und verdrängt heimische Pflanzenarten. Die Beeren sind essbar. Dennoch gilt Obacht: Der Kern der Amerikanischen Traubenkirsche ist leicht giftig.

Die beste Devise bei invasiven Arten wie der Amerikanischen Traubenkirsche ist, sie aus dem Garten zu entfernenZudem bringt der Zierbaum hiesigen Insekten und Tieren kaum Nutzen. Für Gartenbesitzer wird er ebenfalls schnell lästig. Er bildet Wurzelausläufer und besiedelt damit benachbarte Flächen. Seine Ausbreitung im eigenen und im Nachbargarten ist nur schwer zu kontrollieren.

Eberesche (Sorbus aucuparia), heimische Traubenkirsche (Prunus padus) und Vogelkirsche (Prunus avium). Der Götterbaum (Ailanthus altissima) klingt majestätisch. Tatsächlich sollte man ihn nicht pflanzen. Er steht auf der EU-Liste der invasiven Arten und darf nicht mehr gepflanzt, verkauft oder importiert werden.

Dabei wächst er fast überall – und besonders schnell. Er treibt stark aus und breitet sich rasant aus. Daher hat er übrigens auch seinen Namen. Sein starker Überlebenswille hat Folgen.

Beim Wachsen kann er Pflaster und Mauern beschädigen. Das Bekämpfen des Baumes ist sehr schwer.

Zudem können seine Pollen gesundheitsschädlich sein. Feldahorn (Acer campestre), Speierling (Sorbus domestica) und Elsbeere (Sorbus torminalis). Der Lebensbaum (Thuja) klingt harmlos. In vielen Gärten steht er als dichte Hecke.

Doch ökologisch ist er problematisch. Hobbygärtner, die eine Thujahecke planen, sollten wissen: Der Lebensbaum bietet kaum Nahrung für Insekten und Vögel. Foto: picture alliance/Zoonar Der Lebensbaum wächst immergrün und blickdicht und ist daher als Heckenpflanze sehr beliebt. Aber herunterfallende Nadeln machen den Boden sauer.

Andere Pflanzen wachsen dort schlechter. Die Nadeln enthalten viel Harz und sind leicht entflammbar. Eibe (Taxus baccata), Stechpalme (Ilex aquifolium) und Wacholder (Juniperus communis). Der Rhododendron ist als Strauch beliebt und häufig in Parks zu sehen.

Einige Arten wachsen sogar als Baum. Doch in hiesigen Gärten hat er wenig Nutzen. Er bietet kaum Nektar und kaum Lebensraum für heimische Tiere.

Zudem ist Rhododendron giftig. Das gilt für Menschen und für Haustiere wie Hunde. Kirschlorbeer steht auf grauer Liste Der Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) ist in vielen Gärten zu finden. Doch ökologisch bringt er kaum Vorteile.

Insekten und Vögel meiden ihn.und Samen sind für Menschen und Tiere giftig. Außerdem breitet sich die Art unkontrolliert aus. Deshalb steht sie auf der grauen Liste der potenziell invasiven Arten des Bundesamtes für Naturschutz. Hainbuche (Carpinus betulus), Liguster (Ligustrum vulgare) und Rotbuche (Fagus sylvatica).

Die Scheinzypresse (Chamaecyparis) wird häufig als Hecke gepflanzt. Doch auch sie ist ökologisch nahezu wertlos. Wie andere problematische Arten bietet sie kaum Lebensraum für Tiere. Was als kleine Zierpflanze beginnt, kann sich zu einem mehrere Meter hohen Baum entwickeln und dabei viel Platz, Licht und Nährstoffe beanspruchen – oft zulasten anderer GartenpflanzenIhre Nadeln versauern den Boden. Das verschlechtert die Bedingungen für andere Pflanzen





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