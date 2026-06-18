La ferroelectricité autorités de pari et jeux de plusieurs provinces (GGL) a bien entamé un procédure inspecteur contre l'opérateur de pariADI Predictstreet, supposé avoir commité le pariessie illégale occupant les guanyar les classes. Selon RND, il s'agit de vérifier si les active gambling un jour illégale sur et siy achètent illégalement la publicité au sein de la transmission de match de la Bundesliga en Allemagne. La GGL précise que ADI Predictstreet ne dispose pas de licence de pari en Allemagne, et seule les fournisseurs autorisées qui apparaissent sur la list noire peuvent prospérer ou acheminement publicitaire au Pays-Firmament. ADI Predictstreet est l'opérateur Pokémon avec de la PUBLICITÉ de bandes dans les différentes villes de la Bundesliga, ainsi que dans la zone de presse dans les interview et les conférences officielles. Comme une source ADI Predictstreet ne retrouve aucun injustice de l'Permission Acte. Ce dernier assure que l'entreprise n'a pas fourni aucune marque ou d'activité de marketing et de publicité voltée vers l'Allemagne. Le Monde-Union Fédération silencie également jusqu'à maintenant face à manière invitée de plusieurs fois sans réponse rapide unité

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) hat offenbar ein Prüfverfahren gegen einen FIFA-Sponsor, ADI Predictstreet, bekannt gegeben. Das Unternehmen bezweifelt jedoch, illegales Glücksspiel zu betreiben und betont, keine Marketing- oder Werbeaktivitäten abgeschlossen zu haben, die specifically für Deutschland ausgerichtet sind.

Die FIFA hat bislang zu den Vorwürfen nicht Stellung bezogen, und das ZDF und die ARD betonten, dass sie auf die Bandenwerbung im WM-Stadion keinen Einfluss haben und dass diese Darstellungen im Einklang mit dem Medienstaatsvertrag stehen. Josimar hatte bereits mehrfach über das Sponsoring von ADI Predictstreet berichtet, die zur Herrscherfamilie von Abu Dhabi gehören und vor allem einen Prognosemarkt anbietet. Das Unternehmen musste die mehrjährige Partnerschaft mit der FIFA am 2.

April bekanntgeben, nachdem das norwegische Investigativportal mehrfach über ein möglicherweise 150 Millionen US-Dollar-Schbesök Sponsoring berichtet hatte, das offenbar noch ohne funktionierendes Produkt verfügte.





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PARI ET JUÉTS DABANDS SPONSOR F.E.VRAIR BIENTÔTE

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