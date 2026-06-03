Probleme bei der Einbindung elektrischer Volkswagen ins Smart Home

Nach einer Änderung bei den Fahrzeugschnittstellen des VW-Konzerns können einige freie Anwendungen wichtige Daten nicht mehr wie gewohnt abrufen. Betroffen sind unter anderem Informationen wie Ladezustand, Kilometerstand oder Fahrzeugstatus. Viele Fahrer nutzen solche Daten, um Ladevorgänge zentral zu überwachen oder das Laden mit eigener Solarenergie zu steuern.

Eigentümer eines elektrischen Volkswagen, der sein Fahrzeug mit dem Smart Home verbunden hat, könnten derzeit mit Problemen konfrontiert sein. Eine Änderung bei den Fahrzeugschnittstellen des VW-Konzerns hat dazu geführt, dass einige freie Anwendungen wichtige Daten nicht mehr wie gewohnt abrufen können.

Betroffen sind unter anderem Informationen wie Ladezustand, Kilometerstand oder Fahrzeugstatus. Viele Fahrer nutzen solche Daten, um Ladevorgänge zentral zu überwachen oder das Laden mit eigener Solarenergie zu steuern





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