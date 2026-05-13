Process in Rostock for Fabian's Murder Case Continued with Father of Victim as Witness

The case of a 8-year-old boy, Fabian, who was brutally murdered in October 2022 has been ongoing in the Rostock Court. The case is scheduled for further hearing on Wednesday with the main topic of this hearing being the witnesses who would be taking the stand. The defendant being protected by Fabian's father and being in custody at the time of the murder, the relationship before that and the events have been highly disputed.

Am Mittwoch wird vor dem Rostocker Landgericht der Prozess um den gewaltsamen Tod des kleinen Fabian (8) aus Güstrow fortgesetzt. Als Zeugen werden unter anderem die Freunde und die Klassenlehrerin des Jungen aussagen.

Zuletzt nahm Fabians Vater die Angeklagte Gina H. (30) in Schutz, gab sich unwissend und sagte sogar: 'Ich glaub' an ihre Unschuld.

' Der Richter verzweifelte zunehmend. "Helfen Sie doch einfach! Ich flehe Sie fast an. Das ist Ihr Sohn, nicht meiner", sagte er schließlich.

R. und die Angeklagte waren bis zu ihrer vorläufigen Trennung zwei Monate vor Fabians Tod für rund vier Jahre ein Paar. Als Gina H. bereits in Untersuchungshaft saß, kamen sie wieder zusammen. Für Christine Habetha, Anwältin von Fabians Mutter Dorina L. (31), kommt das Verhalten des Vaters nicht überraschend. Im YouTube-Kanal 'Jens fragt nach' erklärt sie dem Betreiber Jens Schwarck, dass sie durch die Akteneinsicht erfahren habe, dass sich H. hinter die Angeklagte stellen würde.

Er habe im Prozess immer wieder 'Ausflüchte' und 'Ausreden' gesucht und gefunden. Habetha weiter: 'Aber mehr als Ausreden waren es nicht, er konnte wirklich nicht dagegenhalten.

' Für sie sei die höchste Stufe der Manipulation dann erreicht, 'wann der Manipulierte nicht mal im Ansatz ahnt, wie ihm geschieht. ' Dies sei bei Fabians Vater der Fall. Laut Habetha distanziert R. sich mittlerweile deutlich von dem Ermittlungsergebnis. Schreckend: Am dritten Verhandlungstag, letzte Woche Dienstag, konnte er auf Nachfrage nicht einmal beantworten, an welchem Tag genau Die Trauerrede hatte er im Vorfeld offenbar die Angeklagte schreiben lassen, wofür sie KI benutzte.

Ein Protokoll der Anfrage bei ChatGPT wurde vorgelegt. Auffällig war zudem, dass Matthias R. über seine Ex und Fabians Mutter immer nur mit Nachnamen sprach und nie 'Dorina' sagte. Laut Rechtsanwältin Habetha gehe aus der Akte hervor, dass der Vater eigene Vorstellungen davon hat, wer die Schuld trägt.

'Er schiebt jetzt auch die Schuld, welche auch immer, irgendeine Pseudoschuld, der Kindesmutter zu', führt sie aus – ohne konkreter zu werden. Betreffend zum Zeugenstand - Dramatisch: Mit einem von ihnen könnte Fabian am Vorabend seines Verschwindens noch telefoniert haben. Seine Mutter hatte gehört, wie er in seinem Zimmer spricht, und ging davon aus, dass er mit einem seiner Freunde online ein Spiel spielt und dazu telefoniert.

Auch ein Mann, der den orangefarbenen Pick-up der Angeklagten beobachtet hat, wird am Mittwoch in den Zeugenstand geladen





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