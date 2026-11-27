Die alljährliche Herbstumfrage der Produktionsallianz ergab, dass 81 Prozent der befragten Unternehmen die wirtschaftliche Lage als schlecht bis sehr schlecht bewerten. Hauptprobleme sind sinkende Budgets, steigende Herstellungskosten und langsame Entscheidungsprozesse der Auftraggeber. Die Branche sieht sich zudem durch Antragsstopps bei der Filmförderung und schlechte Ausblicke für 2026 in ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit gefährdet, was zu massiver Unsicherheit führt.

Die Produktionsallianz hat die Ergebnisse ihrer alljährlichen Herbstumfrage veröffentlicht - und die sehen erwartbar schlecht aus. 81 Prozent der befragten Unternehmen beurteilt die aktuelle wirtschaftliche Lage der deutschen Produktionsbranche als schlecht bzw. sehr schlecht. 75 Prozent sind der Auffassung, dass das auch in Zukunft so weiter geht.

Die eigene wirtschaftliche Lage beurteilen die Unternehmen etwas besser, rosige Zeiten lassen sich aber auch aus diesen Ergebnissen nicht ableiten. Wie schon in den Vorjahren sehen die meisten Unternehmen die größten Probleme in den sinkenden Budgets der Auftraggeber sowie in den steigenden Herstellungskosten. Auch sinkende Renditen und langsame Entscheidungsprozesse bei Auftraggebern sind nach Angaben der meisten Unternehmen ein großes Problem.

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Das deckt sich ziemlich genau mit den Ergebnissen der Umfrage des letzten Jahres. 2026 kommt für die Produktionshäuser erschwerend hinzu, dass die Aussichten auf das kommende Jahr alles andere als gut sind. Zuletzt wurden bei der Filmförderung 2027 Antragsstopps verhängt, weil die Nachfrage so groß ist .