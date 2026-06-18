Produktionsauftrag für unbemanntes Kampfflugzeug FQ-42A an General Atomics vergeben

Die US Air Force erteilt General Atomics den ersten Serienproduktionsauftrag für das kollaborative Kampfflugzeug (CCA) FQ-42A. Dies markiert den Übergang vom Prototypen- in den Serienbau nach einem außergewöhnlich schnellen Entwicklungsprozess von nur 15 Monaten. Das modulare, unbemannte Flugzeug ist für halbautonome Operationen in Teamkonzepten ausgelegt.

General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) hat von der US Air Force einen Produktionsauftrag für das kollaborative Kampfflugzeug FQ-42A erhalten. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein, da damit die Serienfertigung und Auslieferung an die Streitkräfte beginnt.

Das Unternehmen hat den Entwurf, die Entwicklung und die Flugtests des nun in Produktion gehenden Flugzeugs in einem beispiellos beschleunigten Zeitplan bewältigt. Der modulare Aufbau und die Softwarearchitektur des FQ-42A ermöglichen eine schnelle Integration von Missionssystemen und ein hohes Maß an Autonomie für den Einsatz in komplexen, kollaborativen Kampfszenarien. Von der Auftragsvergabe bis zum Erstflug des Prototyps YFQ-42A vergingen nur 15 Monate. Der als fliegender Prototyp dienende XQ-67A Off-Board Sensing Station demonstrierte bereits das zugrundeliegende Konzept für autonome, kollaborative Plattformen.

Die Gambit Series soll mehrere Varianten für unterschiedliche Missionsprofile wie Langzeitüberwachung, Luftüberlegenheit und Luft-Boden-Angriffe umfassen. Mit der Vergabe des Produktionsauftrags erhält das Flugzeug die neue FQ-Typenbezeichnung, wobei F für Fighter und Q für unbemannt steht. GA-ASI ist ein weltweit führender Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen mit einer über 30-jährigen Geschichte, die von der Predator- bis zur Avenger-Reiche reicht. Das Unternehmen hat sich auf langlebige Multimissionslösungen spezialisiert, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Kontaktinformationen und ein Hinweis auf die maßgebliche englischsprachige Originalmeldung runden die Veröffentlichung ab





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